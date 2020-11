Critique Livre – Boulevard Paris 13 : quand l’art sort du cadre

Boulevard Paris 13 est un coffret qui nous plonge dans l’expérience unique d’un musée de street art à ciel ouvert.

Boulevard Paris 13 est LE coffret que tous les amateurs de street art rêveront de voir au pied du sapin à Noël ! Il contient un ouvrage richement illustré racontant la genèse de ce projet hors du commun, en plein cœur du 13ème arrondissement de Paris, ainsi que 10 planches recto-verso pour accrocher chez soi ses œuvres murales préférées !

« Et si ce n’était que le début d’un mouvement plus global qui participerait à redonner à Paris sa place de capitale mondiale de l’art ? »

Une galerie d’art à ciel ouvert

Déjà réputé pour son art urbain disséminé un peu partout, le 13ème arrondissement de Paris a l’art de faire parler ses murs. Mais ce projet, Boulevard Paris 13, va encore plus loin en proposant une expérience inédite. Car la particularité de ce musée de street art est qu’il est visitable depuis les fenêtres du métro aérien de la ligne 6. Entre les stations Chevaleret et Nationale ! Seule choses à faire : ouvrir grand les yeux (et choisir son côté !).

Ce coffret nous expose 50 fresques murales monumentales qui transforment le 13ème arrondissement parisien en « un laboratoire des nouvelles expressions artistiques » ainsi que le définit son maire, Jérôme Coumet. Des œuvres réalisées par les plus grands artistes internationaux qui font de ce quartier une véritable attraction culturelle. Un musée impossible à confiner.

Making of d’un projet inédit

L’art urbain est un art populaire en pleine expansion. Il vient bousculer les codes de l’art contemporain en le rendant accessible à tous, indépendant, et à l’abri des spéculations. Ainsi, du simple graffiti à la fresque murale, le street art exprime, revendique, milite, interpelle, rend hommage, réunit.

Mehdi Ben Cheikh, le fondateur de la galerie Itinerrance spécialisée dans le Street Art, nous explique la construction de ce projet inédit. Il expose les défis auquel il faut faire face, tout comme les contraintes techniques, architecturales ou encore sociales propres à la pratique de l’art dans l’espace public. En effet, pas questions pour lui d’imposer quoi que ce soit aux habitants sans leur demander leur avis.

« Nous devons faire extrêmement attention à leur sensibilité. Si une œuvre est trop subversive, cela va plaire à certains et déplaire à d’autres »

L’art s’empare des murs à Paris 13 !

La visite guidée est passionnante (et bilingue, pour les plus anglophones d’entre vous). On y retrouve les réalisations à l’effet pixélisé d’Invader ; celles du français Seth, dont l’univers coloré et poétique se reconnait en un coup d’oeil ; l’art engagé de l’américain Shepard Fairey, alias Obey ; les créations contextuelles de C215 ;ou encore l’œuvre calligraphique et spirituelle de l’artiste américain Cryptik…

Et l’atout charme de ce très beau coffret, ce sont évidemment les 10 planches recto-verso reproduisant certaines des fresques. Ainsi, pour celles et ceux d’entre vous qui n’auraient pas la joie de pouvoir contempler depuis la rue ou le métro cet incroyable musée : le musée s’invite chez vous ! Et en ces temps où nous sommes amenés à pas mal contempler les murs de nos intérieurs, voilà une merveilleuse manière de les embellir !

Boulevard Paris 13, est paru le 08 octobre 2020 aux Éditions Albin Michel.