Critique Ils ont cloné Tyrone : blaxploitation qui mixe les genres

Alors que le box-office est au beau fixe en cette période estivale, il arrive parfois d’avoir de belles surprises niveau streaming : c’est le cas de Ils ont cloné Tyrone (They Cloned Tyrone en VO) sur Netflix ! Un premier film réjouissant qui mixe les genres, porté par un trio impeccable composé de John Boyega, Jamie Foxx et Teyonah Parris.

Ils ont cloné Tyrone débute avec le personnage…de Tyrone Fontaine (John Boyega), un dealeur vivant dans une banlieue et une époque non-identifiée. Vivant seul avec sa mère, ce dernier tente de vivre au jour le jour, dans un environnement où le danger représente une sorte de quotidienneté. Mais alors qu’il s’apprête à réclamer de l’argent au proxénète Slick Charles (Jamie Foxx), Fontaine est tué par un gang adverse en pleine rue.

© Netflix

Le lendemain, Tyrone se réveille comme si de rien n’était, à la stupéfaction de Slick Charles. Des évènements de plus en plus étranges surviennent ainsi dans le quartier, alors qu’une mystérieuse camionnette ramasse à la volée un individu ressemblant également à Tyrone. Avec l’aide de Slick et de la prostituée Yo-yo (Teyonah Parris), Fontaine va rapidement découvrir un terrible secret aux implications folles.

Ils ont cloné Tyrone : que se passe-t-il dans le quartier ?

Tel est le pitch mystérieux et bien savoureux de Ils ont cloné Tyrone, débutant comme une comédie de blaxploitation, avant de prendre plusieurs virages plutôt inattendus ! En effet, un des plaisirs du film est de savourer le mystère global entretenu et savamment dosé. Si bien que l’intérêt se renouvèle presque continuellement au fil du déroulement narratif. Encore mieux, Ils ont cloné Tyrone semble échapper à une catégorie précise, via son mixage des genres.

© Netflix

Blaxploitation ? Hood movie ? Dystopie ? Thriller complotiste sur fond de SF ? Comédie satirique ? Ils ont cloné Tyrone c’est un peu tout cela à la fois, servi dans un bel écrin de mise en scène. En effet, le métrage bénéficie d’une patine visuelle assez évocatrice des 70’s, contournant la fabrique numérique sans panache de la majorité des productions originales Netflix. Un soin global qui va jusque dans une mise en scène plutôt inspirée et maîtrisée (quelques fulgurances qu’on ne peut spoiler évidemment) : une petite rareté pour un premier film !

Trio de talent

Là où Ils ont cloné Tyrone réussit également ce mix tient dans l’énergie déployée, que l’on doit notamment à son excellent trio de comédiens. John Boyega revient à la minéralité de rôles qu’il avait dans Attack the Block ou Small Axe pour camper un protagoniste tout en intériorité (avec cependant quelques surprises). Jamie Foxx et Teyonah Parris sont quand à eux les gros atouts comiques du métrage, tout en offrant une belle dose d’incarnation.

© Netflix

Et si le dernier segment s’avère curieusement plus sage une fois le mystère dissipé, Ils ont cloné Tyrone fait partie de ces films Netflix capables d’aligner une forme compétente avec un fond pertinent (tout le concept de l’assimilation étant une thématique universelle et donc vectrice de sens). Le tout en digérant ces influences (tout fan de Bioshock sera donc heureux de voir que le nom « Fontaine » n’est peut-être pas un sobriquet laissé au hasard !).

Ils ont cloné Tyrone est disponible sur Netflix depuis le 21 juillet 2023