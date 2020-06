Attack the block : Une suite envisagée par le réalisateur Joe Cornish et John Boyega

Le film Attack the block qui a fait connaître John Boyega et lancé le réalisateur Joe Cornish pourrait avoir une suite.

C’est au micro de Script Apart que le réalisateur Joe Cornish a confié avoir rencontré John Boyega il y a deux mois pour discuter d’un potentiel second opus.

« Nous avons des idées. J’ai retrouvé John il y a deux mois pour en discuter. Nous avons toujours eu des idées après le premier film. Mais nous avons évidemment été très occupés à faire d’autres choses. »

Pour rappel Attack the block, premier long métrage de Joe Cornish et de John Boyega dans un premier rôle était une comédie de science fiction racontant les péripéties d’un groupe d’adolescents attaqués par des extraterrestres sans pitié au sein de la banlieue londonienne. Le film produit par Edgar Wright avait reçu un joli succès critique. Malgré que le métrage soit sorti en 2011, le réalisateur avoue que plus le temps passe et plus la suite lui paraît intéressante.

De son côté Boyega s’amuse à faire monter la sauce en retwittant l’entretien avec pour légende « Je pense que je vais avoir besoin de tout Londres pour monter une armée cette fois-ci ». Il ne manque plus qu’une annonce officielle pour finir de nous ravir.

Attack the block est disponible en DVD et VOD.