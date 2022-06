Critique HPI Qui sont-ils vraiment ? : le potentiel à la loupe

HPI Qui sont-ils vraiment est un petit guide complet et accessible rassemblant les principales informations autour de ce concept.

HPI : difficile de trouver terme plus à la mode que celui-là ! Il semblerait même qu’il ait détrôné celui de pervers narcissique, c’est dire ! Et bien qu’il ne fasse à ce jour l’objet d’aucune validité scientifique, cet acronyme de Haut Potentiel Intellectuel résonne dans bien des cabinets de psychologues.

À commencer par celui de Sandrine Belmont qui répond dans ce livre à toutes les questions les plus courantes, et chasse les idées reçues pour aider à mieux comprendre ce profil atypique.

Un terme sujet à tous les fantasmes

Tandis que la saison 2 de la série populaire HPI, avec la truculente Audrey Fleurot, diffusée sur TF1 vient de se terminer, remettre un peu d’ordre entre ce qui relève de la caricature et le reste ne fait pas de mal ! Car si l’héroïne possède un QI hors-norme, l’autrice nous explique qu’un QI bien moindre suffit pour être HPI.

En réalité, il n’existe pas de portrait robot du HPI, pas de profil type ni de généralités applicables à tous, nous explique-t-elle dès l’introduction. Bon, ce qui ne l’empêche pas d’intituler deux chapitres « Portrait d’un enfant HPI » et « Portrait de l’adulte HPI », mais passons… Car elle nous rappelle régulièrement qu’une caractéristique décrite peut ne pas s’appliquer du tout à certaines personnalités HPI…

Dès lors, pas simple de s’y retrouver… ou plutôt de ne pas s’y retrouver ! C’est un peu comme chercher de quelle maladie grave nous sommes probablement atteint en tapant « mal de tête » dans Doctissimo : toutes ! Bon, on exagère un peu, mais en pratique on peut tout de même assez facilement s’identifier ici ou là au milieu de ces diverses caractéristiques possibles du HPI. Et là où on ne coche pas la case, ce n’est pas vraiment gênant puisque aucune n’est obligatoire !

L’essentiel pour mieux comprendre le HPI

Ceci dit, le but de ce guide n’est pas de s’auto-diagnostiquer (même si évidemment qu’on le fait quand même !) mais d’essayer de mieux comprendre la complexité de ces personnalités qui – rappelons-le pour calmer nos ardeurs – ne représenteraient que 2 à 3% de la population. Vous l’aurez donc compris, mieux vaut aborder cette lecture dans l’optique de mieux comprendre tout ce qui se cache derrière ce concept, et laisser soin à notre psy de se charger du reste !

L’autrice fait le point sur quelques concepts qui gravitent très souvent autour de ce terme, comme l’intelligence ou le Quotient Intellectuel, et décrit les différentes composantes que l’on peut retrouver dans des structures de personnalité de ce type. Des explications illustrées par de nombreux exemples de patients qu’elle a accompagnés en cabinet.

La lecture est facile, fluide, intéressante, et ne vous fera pas de mal si vous croyez que HPI et hypersensibilité vont forcément de paire ; que le HPI est socialement inadapté, que tout lui réussit, ou encore qu’il se sent supérieur aux autres. À l’inverse, si vous avez déjà ratissé tout le web à la recherche d’informations sur le sujet, passez votre chemin, vous n’apprendrez rien de plus.

HPI Qui sont-ils vraiment ? de Sandrine Belmont, est paru le 22 mars 2022 aux Éditions de l’Opportun.