Critique Folle illusion : un cabaret qui mélange les genres pour une soirée mémorable !

Folle illusion est un cabaret dragqueen et transformiste éblouissant, dynamisant et généreux, à l’énergie communicative.

Folle illusion : en deux mots, tout est dit ! Nous allons être honnêtes, nous avions quelques à-priori sur ce type de spectacle débordant de paillettes, d’énergie, d’excentricité. Et c’est un peu à reculons que nous avons tenté l’expérience. Mais le nom de Miguel-Ange Sarmiento à la direction artistique et à la mise en scène avait de quoi aiguiser notre curiosité.

Et pour cause, cet artiste plein de surprises nous a très récemment offert l’un de nos plus grands coups de cœur de ces dernières années avec son seul-en scène bouleversant, Mon grand petit frère. Alors, ce Folle illusion a-t-il su nous séduire à son tour ? Le talent espéré était-il bien au rendez-vous ? Eh bien c’est un grand oui ! Et plutôt deux fois qu’une.

« Les folies sont les seules choses que l’on ne regrette jamais. » Oscar Wilde.

Un feu d’artifice d’énergie et de paillettes

Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce show, et à la fois pas grand chose. Car c’est un moment à vivre avant tout. N’hésitez pas à y emmener vos préjugés, ils ne feront pas long feu ! En effet, impossible de ne pas se laisser totalement embarquer par ce tourbillon de paillettes, de créativité, de liberté, de bonne humeur et de générosité.

Il y a déjà Carolina, cette maîtresse de cérémonie facétieuse et sensuelle, dont les interprétations vocales teintées d’humour nous mettent en joie, à l’instar de cette version orientale de la chanson ‘Voyage, voyage’ ! Avec son accent espagnol, sa frange rouge et son sourire taquin, elle anime avec un bonheur contagieux ces deux heures de show.

Il y a aussi la sublime et envoûtante meneuse de revue Léona Winter, ex demi-finaliste de The Voice, dont les performances vocales nous laissent, nous, sans voix. Mais aussi Icee Drag on, la drag-queen finaliste de l’émission Ma France a un incroyable talent ; Jenny FTBN et ses ressemblances étonnantes ; ou encore l’artiste franco-canadienne Gyzel Schatzi, ainsi que Golda Shower, sans oublier les trois danseurs professionnels Mike Ramirez, Ancelot et Bruno Fressard.

Une soirée mémorable !

Playbacks chorégraphiés, chansons en live, pole dance, ressemblances de stars… À mesure que les numéros se succèdent, les talents défilent et nous surprennent, nous enchantent. Alizée, Dalida, Les Rita mitsouko, Clara Luciani, Diana Ross, Sia… Comment ne pas s’ambiancer avec une playlist comme celle-là !

Et puis il y a les perruques que l’on rêverait d’essayer, les maquillages incroyables, les costumes tous plus étincelants les uns que les autres, les décors éblouissants, les jeux de lumières à n’en plus finir… On s’émerveille, on s’étonne, on rit, on applaudit, on danse… On jalouse aussi un peu parfois la beauté et l’assurance de ces créatures presque divines dont la liberté d’être sans concession, pleinement assumée, nous enthousiasme autant qu’elle nous inspire. Homme ? Femme ? Cela n’a vraiment aucune importance.

Quelques imperfections que l’on oublie volontiers

Tous et toutes sont épatant(e)s, même s’il nous faut toutefois reconnaître quelques inégalités de niveau, notamment en ce qui concerne la danse. Ce qui rend quelques numéros un peu bancal. Et puis, à quelques rares moments, l’énergie retombe un peu et l’on est moins séduits. On pense au medley de Diana Ross par exemple.

Mais pas de quoi nous gâcher la soirée pour autant. La soirée, ou plutôt la fête ! Car c’est à cela que ressemble Folle Illusion finalement. Un moment de partage et de connivence que l’on pourrait prolonger toute la nuit, et dont on ressort le cœur et l’esprit légers. Aussi avec l’envie (plus trop) secrète (du coup !) de rejoindre ces artistes sur scène pour expérimenter à notre tour tout ce que peut procurer l’expression de tant d’audace et de liberté.

« L’art le plus noble est de rendre les gens heureux ». C’est par cette citation de P.T Barnum que Richard Bertrand, producteur et co-auteur du spectacle définit son objectif à l’égard des artistes et du public. Et il ne fait aucun doute que cette mission est largement accomplie.

Il ne reste qu’une seule représentation de Folle Illusion, alors un conseil : ne la ratez pas !

Folle illusion se joue le 07 avril, à 20h, à La Nouvelle Ève.