Critique Fichez-nous la paix ! : dessine-moi la guerre en Ukraine

Fichez-nous la paix ! rassemble 120 dessins de presse du monde entier qui nous sensibilisent autour de la guerre en Ukraine.

Fichez-nous la paix ! revient en images sur un conflit qui vient tristement de fêter son premier anniversaire…

Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. Une « opération spéciale » guidée par la volonté de « dénazifier » le pays, argumentait alors Vladimir Poutine. Un an déjà que la violence et la barbarie ont fait irruption dans le quotidien d’un peuple dont la vie a basculé pour toujours. Cet ouvrage, en partenariat avec Amnesty International et France Médias Monde, réunit 120 dessins marquants et significatifs autour de la guerre en Ukraine.

La force de frappe des dessins de presse

Les dessins de presse ont toujours eu un pouvoir fort. Ils permettent, de manière parfois même bien plus claire que des mots, de transmettre un message, une émotion, une intention, de susciter la réflexion. Ils expliquent, suggèrent, condamnent, tournent à la dérision, dédramatisent aussi parfois, pour que notre lucidité ne s’y perde pas.

© Mykaïa (France)/ Cartooning for Peace

Par le pouvoir divertissant que leur confèrent le second degré, le sarcasme, l’ironie et toutes les autres formes d’humour auxquelles ils recourent, ils offrent un accès relativement facile aux enjeux d’une situation politique, économique, sociale. Ainsi, à travers les dessins regroupés dans cet ouvrage, mais aussi les commentaires qui les accompagnent et la préface de Pierre Haski, journaliste spécialiste des questions internationales, on s’éclaircit les idées au sujet de cette guerre particulièrement médiatisée.

Né en 2006, Cartooning for Peace est un réseau de plus de 280 dessinateurs du monde entier engagés à promouvoir la liberté d’expression, les droits de l’homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances par le langage universel du dessin de presse. Après le hors-série paru en 2020, À vos masques, qui s’attaquait à la pandémie planétaire, c’est la guerre en Ukraine qui a cette fois inspiré le crayon des dessinateurs.

Un passé qui fait de l’ombre…

Après 70 ans de paix en Europe, cette guerre ravive des craintes que l’union européenne avait ensevelies sous les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Elle était déjà là bien avant pour les ukrainiens, depuis 2014, mais elle restait jusqu’alors confinée au Donbass, à l’Est du pays. Or, c’est une nation toute entière qui est désormais en proie à l’horreur d’un conflit puissamment meurtrier. Ainsi, plus de 7 millions d’Ukrainiens ont fui leur pays depuis un an.

© Chappatte (Suisse)/ Cartooning for Peace

Tandis que l’Occident sanctionne la Russie en coupant les liens financiers de différentes manières, la dépendance de l’Europe au gaz et au pétrole russe offre à la Russie un puissant moyen de pression. Et c’est alors l’économie du monde entier qui subit les répercussions de ce conflit. Notamment avec l’explosion du prix de l’essence, du gaz ou encore du blé et d’autres matières premières.

Une guerre sous tout ses angles

Fichez-nous la paix ! revient ainsi, en images, sur le contexte de cette guerre et son onde de choc. De l’angoisse d’une guerre nucléaire à l’impuissance de la diplomatie face à la détermination russe et à son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU ; en passant par la proximité entre la Chine et la Russie, ou encore la place inédite prise par la justice internationale dans le conflit…

Il y est aussi question de la guerre de l’information qui fait rage à travers les fake news, manipulations sur les réseaux sociaux et autres censures ; ou encore de la force de la contre-offensive ukrainienne qui fragilise le président russe. On découvre également de quelle manière les opposants au conflit sont poursuivis par la politique de répression de Vladimir Poutine qui emprisonne et condamne de peines lourdes les manifestants et autres déserteurs.

Quand une image vaut mille mots

Parmi ces dessins tous plus parlants les uns que les autres, on retiendra celui de Lasserpe qui témoigne de l’ironie du sort tandis que le conducteur d’un char russe se plaint : « Ils veulent nous interdire d’utiliser les armes qu’ils nous ont vendues ? » ; de cet autre, aussi, de Dilem où un journaliste apeuré ne parvient plus à rédiger ses articles tandis que la silhouette d’un Vladimir Poutine démesurément imposant et postée au-dessus de lui le somme de faire comme s’il n’était pas là…

©Osama Hajjaj (Jordanie)/Cartooning for Peace

Ahmed Rahma, lui, nous montre les États-Unis, l’Union européenne, l’Ukraine et la Russie en pleine partie de Shifumi au-dessus de la carte de la Russie ; Osama Hajjaj nous offre une réinterprétation apocalyptique du tableau de Van Gogh, Champ de blé aux corbeaux ; tandis que Joep Bertrams ironise sur la mobilisation russe en montrant des hommes dont les visages sont tournés d’un côté tandis que leurs corps fuient de l’autre.

Une lecture à la fois instructive et divertissante, qui nous rappelle aussi l’importance de la liberté de la presse et, à travers ses dessins tout particulièrement, son pouvoir immense d’information, de transmission et de sensibilisation.

Fichez-nous la paix ! est paru le 2 mars 2023 aux Éditions Gallimard.