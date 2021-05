Critique L’étape d’après : le livre pour faire mieux qu’avant !

L’étape d’après regroupe 1000 idées de La Ruche qui dit Oui ! pour réussir sa transition écologique à la maison.

L’étape d’après, c’est ce moment où vous vous sentez concerné par le sort de la planète, et où vous aimeriez passer à l’action un peu plus concrètement. Et c’est aussi, du coup, ce livre pratique et astucieux qui vous accompagne dans ce cheminement vers un quotidien plus écolo.

Pionnier du circuit court alimentaire et de l’alimentation durable en France, La Ruche qui dit Oui ! nous propose ici pas moins de 1000 idées pour réussir sa transition écologique à la maison. Vous avez renversé la salière dans le bœuf bourguignon ? Vous avez brûlé votre fond de casserole ? Vos chaussettes sont trouées ? (Ne dites pas non, on a les mêmes). Stop, arrêtez tout ! Ne jetez pas/plus !

« On dit oui aux céréales fossilisées qui traînent dans le placard depuis 1984, oui aux vêtements troués et abîmés,oui aux fonds de bouteilles des lendemains trop arrosés. Votre nouveau crédo ? Faire durer, réutiliser, recycler, composter… »

Engagé, mais décontracté

Ni moralisateur, ni culpabilisant, L’étape d’après est le bouquin idéal pour sensibiliser de façon ludique et guider, presque l’air de rien, vers une consommation plus responsable ! Car on y trouve tout un tas de bonnes idées et d’astuces pour le quotidien, que l’on soit écolo ou pas (encore). La preuve, c’est pourtant loin d’être le premier livre sur le sujet que l’on vous présente (et on ne compte pas les films !), mais celui-ci a réussi à nous apprendre des choses !

Et puis, entre toutes les couleurs, les illustrations, ou encore les petites touches d’humour, on prend vraiment plaisir à le feuilleter et à y piocher, ça et là, des astuces pour la cuisine, le jardin, la déco, la beauté, la santé, les loisirs, les enfants… Preuve, s’il en faut, que ça peut aussi être très réjouissant de changer quelques habitudes pour mieux prendre soin de la planète, et de nous par la même occasion.

« Demain commence dans une poubelle. La vôtre. D’abord, en arrêtant de la nourrir. »

De bonnes idées en vrac !

C’est autour de cinq grands thèmes que s’organise le livre. Réduire ses déchets, faire soi-même, limiter son empreinte carbone, favoriser la biodiversité, et s’initier à la décroissance. On y trouve aussi des pas à pas, pour faire son pain (sans machine évidemment !), ses conserves, ou fabriquer sa serviette hygiénique réutilisable par exemple. Mais aussi de bonnes idées autour d’aliments ; ou encore des pages concernant les enfants. Car il n’est jamais trop tôt pour prendre de bonnes habitudes !

Comment conserver ses fruits et légumes ; faire un pique-nique zéro déchet ; recycler son sapin de Noël ; venir à bout des tâches ; emballer sans polluer ; pratiquer l’écotourisme ; jardiner sans jardin ; éviter les perturbateurs endocriniens ; économiser de l’énergie… Le programme est dense ! Les plus courageux pourront même se lancer de plus grands défis, comme vivre sans frigo ou survivre en pleine nature ! Mais ça, c’est l’étape d'(encore) après !

L’étape d’après, de La Ruche qui dit Oui !, est paru le 07 avril 2021 aux Éditions Marabout.

