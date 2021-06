Critique La bible de l’éco-logis : le zéro déchet, tout un art

La bible de l’éco-logis propose plus de 200 projets, recettes et conseils pour transformer nos déchets en objets utiles et/ou décoratifs.

La bible de l’éco-logis nous invite à considérer nos déchets autrement. Fini, le réflexe de la poubelle ! Un destin bien plus chouette attend nos bidons en plastique, notre vaisselle cassée ou encore nos boîtes à œufs. Ce livre rempli d’idées créatives et d’illustrations inspirantes a pour ambition de nous aider à consommer moins et mieux. Mais aussi de faire de nous de véritables artistes ! Âmes écolos et créatives : ce livre est fait pour vous !

Rien ne se jette, tout se transforme !

Walter Stahel, pionnier de l’économie circulaire annonçait il y a quelques années que « 99% des ressources prélevées dans la nature deviennent des déchets au bout de 42 jours. » En France, chaque habitant produit 570 kilos de déchets par an. Une production qui a doublé en 40 ans. Ça en fait de la matière première pour tout un tas d’objets et de recettes de cuisine à créer dont un peu plus de 200 sont présentées dans ce livre !

Et si nous changions nos habitudes ? Et si nous adoptions un autre point de vue, plus responsable ? Et si, avant de mettre quelque chose à la poubelle, nous prenions un instant pour nous demander si ce déchet ne pourrait pas devenir autre chose ? Réutiliser, réparer, transformer, upcycler, réinventer plutôt que jeter. Un pas utile et nécessaire pour contribuer individuellement à la lutte contre la surconsommation et le gaspillage ; au coût écologique et économique astronomiques que représentent les déchets.

Les déchets comme vous ne les aviez jamais imaginés

La bible de l’éco-logis est un livre pédagogique, illustré avec élégance, et rédigé avec bienveillance. En effet, Lisa Le Phu ne cherche ni à nous culpabiliser ni à nous pousser coûte que coûte vers le zéro déchet comme si un tel changement pouvait s’effectuer du jour au lendemain. Non, l’idée est plutôt de nous sensibiliser et de nous encourager à agir, même si ce n’est qu’un peu dans un premier temps. Chaque petit geste compte. Et quelle meilleure motivation que le plaisir de créer ?

Car, en plus d’être bonnes pour l’environnement, les activités de DYI proposées sont aussi source de bien-être pour l’esprit, comme toutes les activités créatives. Elles sont aussi l’occasion de moments de partage et de loisirs en famille. Alors, évidemment, l’idée n’est pas de vous inciter à acheter des bidons en plastique pour fabriquer des vases, hein ! Mais de récupérer ces déchets autour de vous – auprès de ceux qui jettent à tout va. Car, rappelons-le : « Le meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit pas. »

Pour bricoleurs en herbe ou confirmés

Transformer votre vieux tee-hirt en tote bag ; fabriquer une table de chevet à partir de vieux livres ; créer des mangeoires à oiseaux avec les packs de lait ; faire des lampes en fil à tricoter… Ce ne sont pas les idées qui manquent ! Et il y en a pour tous les goûts et toutes les pièces de la maison ! Vous pourrez aussi fabriquer vos propres confitures, tisanes, sachets de thé réutilisables ; ou encore vos cotons démaquillants lavables et produits d’entretien naturels. Voilà un livre qu’on aurait bien aimé avoir pendant les confinements !

Alors, c’est vrai, quelques listes de fournitures ou certaines manipulations – comme la découpe de verre par exemple – sont parfois un peu décourageantes et nous font rapidement tourner la page vers l’idée suivante. Mais – ainsi que nous le rappelle Lisa Le Phu – le but n’est pas forcément de suivre les « recettes » à la lettre. Elle nous invite au contraire à nous adapter en fonction de ce dont nous disposons ; à apporter notre propre touche de créativité aux idées proposées ; à nous en inspirer plus qu’autre chose. Alors, prêts à relever le(s) défi(s) ?

La bible de l’éco-logis, de Lisa Le Phu, est paru le 02 juin 2021 aux Éditions Marabout.