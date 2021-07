Critique Acquérir une culture photo : zoom sur les dessous de la pratique

Acquérir une culture photo propose une exploration des coulisses de la création photographique en 200 questions esthétiques et pratiques.

Acquérir une culture photo est tout aussi important que maîtriser la technique photographique pour qui veut faire de cet art un moyen d’expression personnelle, et affiner son regard d’auteur. C’est en tous cas le point de vue de Jean-Christophe Béchet et Samuel Decklerck, qui souhaitent – à travers cet ouvrage – initier à l’histoire de la photographie celles et ceux qui s’intéressent à cet art. Un ouvrage riche et vivant, pour les amateurs passionnés et les professionnels.

Une construction originale et dynamique

Cet ouvrage se découpe en quatre grandes thématiques : le portrait, le paysage, la photo de rue, la photographie plasticienne et conceptuelle. Mais surtout, il se décline sous la forme d’un long dialogue à travers lequel les deux hommes échangent leurs perceptions, leurs questionnements, livrent leurs conseils et recommandations bibliographiques. Questions et réponses s’enrichissent les unes les autres sans jamais se perdre (ni nous perdre, par la même occasion !) dans un jargon qui aurait très vite pu le rendre ennuyeux.

Inutile, donc, d’être un grand professionnel de la photographie pour se plonger dans ce livre. S’intéresser au sujet suffit. Mais avec un minimum de passion tout de même. Car, si on y trouve quelques photographies célèbres ainsi que des photos de Jean-Christophe Béchet, plus de la moitié de l’ouvrage se consacre au dialogue. Beaucoup de texte donc. Essentiellement du texte même. Mais si cela peut d’abord un peu décourager, les passionnés seront rapidement captivé par la fluidité et le rythme de cet échange.

Dans l’œil du photographe

Quelles sont les contraintes techniques des différents genres photographiques ? La photogénie existe-t-elle vraiment ? Quand préférer le noir & blanc ? Quel format de cadrage choisir ? Comment choisir son matériel ? Comment tirer parti de la pollution lumineuse pour le photographe de rue ? À quel moment une photographie n’est plus une simple photographie mais une œuvre d’art ? Qu’est-ce que la photographie plasticienne ?…

Aux 200 questions esthétiques, techniques et pratiques qu’ils abordent, les auteurs n’offrent évidemment pas de « bonnes réponses », mais leur regard personnel sur la création photographique. « Notre intention (…) est d’inventer une approche délibérément subjective et engagée qui donne envie d’aller visiter les expositions ou de s’arrêter plus souvent au rayon livres photo des librairies. »

Acquérir une culture photo, de Jean-Christophe Béchet & Samuel Decklerck, est paru le 13 mai 2021 aux Éditions Eyrolles.