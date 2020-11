Critique Le manuel du pochoir : dans les coulisses de la création

Le manuel du pochoir est un livre original et passionnant sur cette technique artistique et toutes les possibilités qu’elle offre.

Le manuel du pochoir nous offre une exploration inédite dans les coulisses de cette technique utilisée par de nombreux artistes dont les œuvres habillent les murs des villes de couleurs, de poésie, de revendications. Une invitation à apprendre, comprendre et explorer cet art, par C215, célèbre pour ses peintures de rue – et notamment ses portrait – en France et dans le monde entier.

« L’ouvrage que vous tenez entre les mains est donc un manuel, un inventaire de techniques à s’approprier pour s’initier à cet art ou développer son potentiel. »

Le parfait manuel de l’apprenti pochoiriste !

Depuis quelques années, les livres sur le Street-Art se multiplient au même rythme que cet art de rue se démocratise, se répand, et abolit toutes les frontières. Mais cet ouvrage est un peu différent des autres. En effet, en plus de s’intéresser à une technique en particulier, il nous immerge au cœur du processus de fabrication.

Matériel et outils, notions de base, création du pochoir… Tout y est. Et, outre sa dimension pédagogique et technique, ce manuel nous donne aussi l’occasion de revoir des œuvres que l’on adore ; d’en découvrir d’autres ; d’observer des variations autour d’un même pochoir ; mais aussi d’aller à la rencontre d’artistes renommés.

Un condensé de talents

Ainsi, M-City, Snik, Stew, C215, Speedy Graphito, Add Fuel, Jeff Aérosol, Miss.Tic et d’autres incontournables de la scène du pochoir en France et/ou à travers le monde nous expliquent tour à tour pourquoi le choix de cette technique.

Ils partagent avec nous leur expérience personnelle du pochoir, leur savoir-faire, leurs sources d’inspiration ; ils explorent aussi les limites de l’outil, entrouvrent les portes de leurs ateliers respectifs… Des témoignages d’autant plus enrichissants que leurs styles et leurs sensibilités sont variés.

L’art dans le fond et la forme

C’est appréciable lorsqu’un livre sur l’art soigne son contenu autant que son contenant. Qu’il se présente déjà comme un bel objet et capte le regard. Et c’est le cas ici avec cette couverture qui fait apparaître le titre du livre en découpe, sur fond d’un portrait de C215 – que l’on ne présente plus. Le format du livre est par ailleurs idéal, et permet une bonne prise en main.

Le manuel du pochoir nous propose même d’allier la théorie à la pratique ! En effet, en fin d’ouvrage, trois pochoirs détachables permettent de se lancer et de créer ses propres œuvres. Alors à vos bombes !

Le manuel du pochoir, par Christian Guémy – alias C215, est paru le 10 septembre 2020 aux Éditions Eyrolles.