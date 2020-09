Un trailer de lancement pour Crash Bandicoot 4

By Guillaume Chéti

Le célèbre marsupial compte faire son grand retour sur nos consoles très prochainement dans Crash Bandicoot 4. Pour la peine, le studio Toys for Bob nous a concocté un trailer de lancement explosif.

Dans celui-ci, nous (re)découvrons l’univers coloré de ce nouvel épisode ainsi que de nombreux personnages de la saga. Nous retrouvons également le système de masques qu’il faudra utiliser à bon escient pour éviter les pièges qui parsèmeront les différents niveaux de cet opus. De plus, il est important de préciser qu’un mode « vies infinies » sera disponible dans Crash Bandicoot 4 : It’s About Time pour les joueurs les moins aguerris. Une idée bienvenue sachant que le titre risque d’être aussi difficile que l’excellente trilogie sortie quelques années plus tôt.

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sera disponible à partir du 2 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One.