Conjuring 3 : Le diable montre son emprise en bande annonce

Conjuring : Sous l’emprise du Diable fait le plein d’images avec sa première bande annonce diaboliquement terrifiante.

Le troisième opus de la saga des Warren et le huitième film du conjuringverse s’apprête à se dévoiler simultanément sur HBO Max et dans les salles. Cette suite se basera une nouvelle fois sur une histoire vraie : celle de l’affaire du début des années 80 d’Arne Johnson, la première de l’histoire américaine dans laquelle un accusé de meurtre plaide la possession démoniaque. Nommé comme “Le procès du Diable”, le couple Warren enquêtera donc pour prouver l’innocence de Johnson.

Même s’il officie en tant que producteur et à l’écriture aux côtés de David Leslie Johnson-McGoldrick, James Wan n’est plus derrière la caméra de cet opus. Une nouvelle peu réjouissante, d’autant plus qu’il a été remplacé par le jeune Michael Chaves, ayant pour seul fait d’arme le très moyen La Malédiction de la Dame Blanche. Mais on ne demande qu’à être surpris.

Conjuring : Sous l’emprise du Diable est prévu dans nos salles le 2 juin prochain.

