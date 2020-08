BoJack Horseman aura-t-il le droit à son spin-off ? C’est la question qu’a posée Collider au créateur de la série, Raphael Bob-Waksberg, et la réponse est clairement non (enfin presque).

« Je pense que nous avons raconté une histoire avec nos personnages, et peut-être qu’il y a plus à raconter encore, mais nous pouvons laisser ça à l’imagination de tous les spectateurs. […] Je pense qu’on pourrait faire plus de choses avec des personnages animaux, il y a plus de choses à faire avec la satire hollywoodienne, plus de thèmes que l’on pourrait explorer, mais je pense qu’un spin-off officiel serait sans intérêt. J’ai l’impression que nous avons déjà raconté une histoire et exploré l’univers [de BoJack Horseman] »

Une nouvelle qui nous ravit puisque la série était très clairement arrivée en bout de course lors de sa dernière saison (notre critique). Inutile donc de s’acharner à faire vivre un show indéfiniment, surtout lorsque celui-ci semble avoir tout dit.

Malheureusement, si le créateur ne ressent pas l’envie de continuer l’aventure BoJack Horseman, il précise bien que la décision d’un spin-off ne lui appartient pas puisque c’est Tornante Television qui détient les droits de la série. La société de production pourrait alors, par la suite, choisir de réhabiliter le show d’une quelconque manière (reboot ou spin-off par exemple).

De notre côté, on espère que personne ne touchera à ce joyau télévisuel qui nous a, certes, déçus dernièrement, mais qui nous a tant séduit pendant plusieurs années. Originale, intelligente, audacieuse, subversive, drôle et terriblement d’actualité, BoJack Horseman reste l’une des meilleures séries animées.

L’intégralité des saisons de BoJack Horseman est disponible sur Netflix.