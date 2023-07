Avignon 2023 – Léonard l’enfant de la lune : en route pour le pays des rêves…

Léonard l’enfant de la lune est un voyage musical et onirique sans paroles pour les petits à partir de 2 ans.

Léonard l’enfant de la lune était le deuxième spectacle jeunesse de nos espoirs pour cette nouvelle édition du Festival OFF, aux côtés de Spon yon yon, qui s’adresse toutefois à un public un peu plus âgé. En effet, c’est pour les tout-petits, à partir de 2 ans, qu’est pensé ce voyage au milieu des différents éléments.

Léonard est un doux rêveur. Un gourmand aussi, qui grignote des bouts de lune. À force, il n’en reste plus qu’un croissant. Et tandis qu’il s’est assoupi, le voilà qui dégringole… C’est alors un surprenant voyage entre nuages et terre qui commence, où Léonard va rencontrer de bien drôles de personnages et tout faire pour retourner sur son douillet et savoureux perchoir…

Un voyage onirique

Bienvenue au pays des songes. La veilleuse de nuit nous accueille. Elle reviendra à la fin du voyage inviter les petits à regarder la lune le soir, pour espérer y apercevoir Léonard et lui faire un signe. Le reste du temps, seuls des bruitages et des musiques accompagneront les déambulations de Léonard à la découverte du monde. Des airs de jazz viendront même agréablement chatouiller nos oreilles.

En effet, la présence des manipulatrices est rendue invisible par la technique du théâtre noir. Si bien qu’on a l’impression que les petites marionnettes flottent toutes seules dans les airs au beau milieu des étoiles. Et il faut bien reconnaître que cela créé quelque chose de magique qui nous captive immédiatement.

Une douce dégringolade

À partir de 2 ans donc… Mais sans limite d’âge aucune, tant que la capacité d’émerveillement est fonctionnelle ! En effet, nos yeux à nous aussi se sont écarquillés devant ce décor étoilé ; nous avons souri aussi en observant Léonard glisser lentement de le lune au rythme de ses ronflements. Et nous avons ri, aussi, en le voyant faire des bonds au rythme de la musique aux côtés d’une grenouille verte fluo avec ses pattes en ressorts !

Car, au gré de son périple à travers la terre, l’eau et les airs, l’enfant de la lune va rencontrer des personnages parfois un peu improbables et toujours très colorés. Tandis qu’il tombe dans l’eau, un nuage de bulles envahit la scène ; sur Terre, c’est à dos d’escargot qu’il va poursuivre son chemin ; puis, à bord d’un nuage bercé par le vent, il voltige dans les airs… Le contraste des couleurs, très vives et fluorescentes, avec ce fond noir comme la nuit, offre un rendu de toute beauté.

Et c’est finalement grâce à un cerf-volant qu’il parviendra à regagner sa chère lune, pleine et ronde à présent. Il pourra s’y endormir, paisiblement… avant d’en faire à nouveau son festin et de la réduire progressivement en croissant ! Voilà, quand on y songe, une bien jolie histoire à raconter aux tout-petits au sujet de la lune qui croît et décroît. En tout cas, nous, durant ces trente minutes de poésie, nous y avons cru.

Léonard l’enfant de la lune, écrit et mise en scène par Sara Formosa, avec Katy Elissalde & Sara Formosa, se joue au Théâtre Tremplin, du 8 au 28 juillet, à 9h45 (relâche les lundis).

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.