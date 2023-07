Avignon 2023 – Spon yon yon : un spectacle familial joliment absurde

Spon yon yon est une fresque sonore sensible, flirtant avec le ridicule et le dérisoire, autour de l’histoire d’un arbre.

Spon yon yon faisait partie de nos espoirs pour cette nouvelle édition du Festival OFF. Une compagnie que nous ne connaissions pas, la Compagnie Moustache, et un teaser video qui a immédiatement su nous convaincre par son univers et son humour décalés, dans lequel la poésie s’invite.

Un arbre pas tout à fait comme les autres

Spon yon yon, c’est un arbre. Enfin, un arbre… En réalité, c’est plutôt le bruit que fait cette chose qui n’a ni feuilles du dessus ni feuilles du dessous lorsqu’on tire sur son tronc puis qu’on le relâche d’un coup sec ! Il fallait y penser ! Alors, certes, on ne juge pas sur le physique, mais à cet arbre-là il lui manque tout de même un peu de tenue.

© Cloé Chapelier & Sofi Nadler

Pour autant, l’arbre chétif résiste aux saisons que l’on regarde défiler et aux déclarations d’amour ratées. Jusqu’à ce bruit qui n’était ni celui du vent, ni celui de la pluie, mais celui de la modernité qui ravage tout sur son passage. Un chantier avec des murs, des tuyaux, des tuyaux qui passent dans les murs, et un sale temps pour les arbres du coin, tous détruits pour faire pousser des maisons de toutes les tailles à la place… Tous, sauf Spon yon yon ! Et il semblerait que sa bonne étoile n’ait pas fini de le suivre !…

Un spectacle à découvrir en famille

Contrairement à ce que son titre et son affiche pourraient laisser penser, Spon yon yon n’est pas spécialement un spectacle jeune public. Enfin, les enfants à partir de six ans y sont les bienvenus et seront sans aucun doute captivés par la scénographie assez riche et inventive, mais l’humour apporté par le ton très décalé nous semble avoir plus de chances de toucher un public adulte. Tout cela pour dire qu’il n’est absolument pas nécessaire d’être équipé de bambins pour aller apprécier ce petit ovni !

© Cloé Chapelier & Sofi Nadler

À la narration, Marine Monteiro est véritablement désopilante avec son air pince-sans rire et son ton désabusé. Son interprétation est d’ailleurs le principal ressort comique de ce spectacle. Ça, et le texte de Philippe Hassler qui est à la fois drôle, habile et poétique. Aussi bien dans la manière dont sont construites les phrases d’ailleurs, que par les nombreux effets de répétition qui ajoutent à l’absurdité du fond comme de la forme.

Délicieusement absurde

Avec le même air qui ne s’encombre pas des conventions, Philippe Hassler incarne le compagnon de jeu idéal ! Le comédien, à la fois musicien et technicien, enregistre à l’aide d’un looper des boucles faites d’instruments tels que la scie musicale ou la guitare, d’objets du quotidien, de voix et de bruitages.

« Au bout d’un moment, quand la neige en avait marre de rester sans rien faire sur les branches des arbres, elle se laissait tomber par terre, la neige. Et tout ça pour pour se transformer en eau… en bas ! »

Ainsi, tandis que l’hiver s’installe dans une fumée blanche cotonneuse venue recouvrir le sol, il accompagne de ses sons les actions et les mouvements de la comédienne devenue muette. Le bruit de ses mains qui glissent à l’intérieur des gants, de ses pas qui crissent dans la neige, ou encore du feu qu’elle allume et qui s’embrase viennent alors compléter la scène. Un doublage très amusant et poétique.

© Sofi Nadler

Puis, il est le chef de chantier qui dirige et supervise les opérations, ou encore l’animateur de la petite bamboche de fin de chantier dont la voix de fête foraine résonne au milieu des néons, banderole, boule à facette et chorégraphie endiablée ! À eux deux, ils flirtent avec un ridicule assumé qui créé une signature bien à eux, et qu’ils assument jusque durant les applaudissements, où ils s’emparent tour à tour de tous leurs accessoires pour saluer le public. Une création très inventive, qui créé la surprise et mérite le détour.

Spon yon yon, écrit et mis en scène par Philippe Hassler, avec Marine Monteiro & Philippe Hassler, se joue au Théâtre de L’Adresse, du 14 au 29 juillet, à 14h05 (relâche les mardis).

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.