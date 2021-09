Amazon New World : plus de 700 000 joueurs le premier jour !

Au lendemain du lancement de son MMO New World, Amazon Games Studios a dévoilé les chiffres de fréquentation de son nouveau jeu. Ainsi, ce serait près de 700 000 joueurs qui se seraient connectés. Un succès inespéré lorsqu’on que leur précédent titre, Crucible, n’avait pas été une réussite commerciale.

New World lors de sa phase bêta, avait engendré un pic de fréquentation de 200 000 joueurs sur Steam. Proposé pour 39,99€ pour la version standard, et 49,99€ pour la version Deluxe, le jeu a dû subir quelques aléas.

L’enthousiasme suscité par le lancement de New World a été stupéfiant, et nous sommes profondément touchés par cet accueil. Cet engouement a dépassé nos attentes et nous sommes conscients que cela entraîne des retards dans l’accès au jeu pour certains joueurs. (…) Nous ajoutons rapidement des serveurs dans chaque région si nécessaire et prévenons les joueurs dès qu’ils sont disponibles. Nous corrigeons également quelques problèmes de connexion qui ont pour la plupart causé des temps d’attente plus longs au cours des dix-huit dernières heures. a tenu à s’excuser le studio.

Grâce à ces 700 000 joueurs, New World a atteint la première place du classement des jeux les plus joués de SteamDB, et se trouve désormais à la cinquième place du nombre de joueurs simultanés.

New World est sorti le 28 septembre 2021. Il faudra cependant patienter encore quelques mois avant de savoir si le jeu passionnera sur le long terme…