African History Y : Tony Kaye dirigera Djimon Hounsou

Après American History X avec Edward Norton, Tony Kaye réalisera African History Y avec Djimon Hounsou, lequel est pour l’instant bien secret.

On sait que Kaye s’entoure de Charles Chancori et de Jason Corder pour écrire ce qui est défini comme « l’histoire d’une tragédie et d’une rédemption ». Des propos officiels rapportés par Deadline qui mettent également en avant la relation entre le réalisateur et l’acteur, dont la rencontre juste après American History X est qualifiée de « cathartique » par Tony Kaye après les déboires qui entouraient la production de son film sur le néonazisme américain.

« J’ai su immédiatement que c’était un acteur avec qui je devais travailler. Le scénario devait être bon et dieu merci, nous avons maintenant un projet concret. Les caméras dans ma tête sont prêtes à se poser en Afrique » continue le metteur en scène de Detashment dont les propos sont vite corroborés par Hounsou. « Ce film arrive pile au bon moment puisque je ne cesse d’essayer de mettre en avant d’extraordinaires histoires africaines. Je suis terriblement excité à l’idée de travailler avec Tony ».

African History Y devrait commencer sa production prochainement.