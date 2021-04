Yasuke : le légendaire samouraï noir se dévoile en bande-annonce

Netflix décide de mettre les bouchées doubles en terme d’anime ! Après Castlevania, My Hero Academia ou L’Attaque des Titans, la plate-forme ne néglige en rien en terme de japanimation. Et Yasuke est un nouveau grand nom à retenir : produit par le studio japonais MAPPA (L’Attaque des Titans), cette série est basée sur le samuraï éponyme ayant réellement existé. En effet, Yasuke était un esclave du Mozambique au XVIe siècle ap. JC. Vendu au Japon par les jésuites, sa grande taille, sa force et sa couleur de peau suscitèrent immédiatement l’intérêt de l’Empereur Nobunaga et ses disciples. Ce dernier fera don à Yasuke d’un katana, lui apprendra les coutumes japonaises, et fera de lui un samouraï.

Créée par LeSean Thomas (The Boondocks, Cannon Busters), la série Yasuke reprend ce canevas de base historique pour créer une trame épique dans un cadre fantastique (on est dans un shonen après tout!). Ici : démons, robots, loup-garous et autres joyeusetés côtoient un Japon féodal emprunt de magie et autres technologies uchroniques. Et avec cette première bande-annonce, le ton est donné ! Dans une quête pour protéger une mystérieuse enfant, Yasuke se verra combattre des forces démoniaques mais aussi de puissants seigneurs de guerre. Un agenda des plus alléchants, d’autant que les scènes d’action graphiques semblent être au rendez-vous !

De la pointure pour Yasuke

Autre argument de poids : la BO est signée Flying Lotus (Blade Runner Black Out 2022) dont les sonorités synthétiques, hip-hop et atmosphériques se ressentent rien que dans la bande-annonce. De plus, on retrouve à la direction artistique ou au character design d’illustres artistes ayant bossé sur Kingdom, Animatrix ou bien Afro Samuraï. Le doublage VF comme VO (avec Lakeith Stanfield) semble également jouir d’une exigence bienvenue.

Au final, Yasuke se veut être un beau pavé dans le mare pour faire découvrir au plus grand nombre cette figure historique pourtant si peu discutée. Présent dans des livres, mangas, jeux vidéos (Nioh), évoqué en musique (IAM) et bientôt au cinéma (un biopic étant à l’étude avec feu Chadwick Boseman), nul doute que le légendaire samouraï noir n’a pas fini de trancher des têtes !

Yasuke sera disponible sur Netflix le 29 avril 2021

© Netflix © MAPPA

