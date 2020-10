Wendell Pierce jouera BB King dans le biopic

Après Freddie Mercury, Elton John et bientôt Whitney Houston, c’est maintenant BB King qui va avoir droit à son biopic, avec l’excellent Wendell Pierce en roi du blues, un choix parfait.

Découvert dans la magistrale The Wire puis récemment à l’affiche des séries Suits ou Jack Ryan, Pierce va donc bientôt retourner sur le grand écran alors qu’il annonce lui-même sur twitter prendre prochainement la guitare du King dans le long-métrage intitulé « The Thrill is on », en référence au fameux riff du morceau « The Thrill is gone ». Dans un autre tweet, l’acteur rapporte « je l’avais promis à B.B. King avant sa mort. J’essayerai de rendre honneur à l’homme et à son génie créatif ».

Le film serait focalisé sur la relation entre le « Blues Boy » et Michael Zanetis, son jeune protégé, lequel servira ici de producteur et peut-être même de co-scénariste. Pour l’instant ces informations arrivent au compte-goutte sur IMDb et on ne sait pas qui sera le réalisateur de ce biopic. On ne manquera pas de vous tenir informés.

Le biopic sur BB King devrait sortir en 2021.