Viggo Mortensen annonce des retrouvailles avec David Cronenberg

Le grand Viggo Mortensen, en parallèle de sa carrière en Terre du Milieu, est surtout connu pour ses rôles sombres au sein de la filmographie du géant David Cronenberg. Une collaboration qu’on adore et qui devrait avoir lieu une 5e fois.

Depuis 2005, Viggo illustre les fantasmes violents de David avec d’abord A History of Violence où il incarnait un ancien tueur en quête de rédemption. En 2007 dans Les Promesses de l’ombre il joue l’homme de main de la mafia russe et en 2011, dans A Dangerous Method, il interprète Sigmund Freud. Mais en 2020, les rôles s’inversent et les deux bonhommes échangent de place puisque Mortensen se met à la réalisation avec Falling tout en prenant soin d’aménager un petit caméo pour son réalisateur de copain.

C’est lors d’une interview à propos de ce long-métrage sur Alzheimer que l’acteur annonçait à GQ qu’ils préparaient une cinquième collaboration, un retour aux sources qui nous hype particulièrement :

C’est quelque chose que (Cronenberg) a écrit depuis longtemps et qu’il n’a jamais eu la chance de réaliser. Il l’a retravaillé et se dit prêt à filmer. On espère tourner cet été. Je dirais, sans trop en dire, qu’il revient à ses premiers amours… c’est très intéressant. C’est presque l’histoire d’un étrange film noir. C’est perturbant et je trouve que c’est très bon. Viggo Mortensen à GQ

Falling de et avec Viggo Mortensen est sorti le 4 novembre 2020.