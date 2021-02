Transformers : le prochain film adapté des Animutants ?

By Axel PC

Pas nécessairement fans des films Transformers, il faut cependant reconnaître que voir des robots géants se tataner la tronche, c’est rigolo. Alors quand il se murmure que le prochain live action pourrait adapter les Animutants, l’enfant en nous est joie (Vélocitor>les autres).

D’après The Illuminerdi, il semblerait que le film réalisé par Steven Caple Jr, en charge de Creed 2, soit pour l’instant abordé sous le titre de travail Transformers : Beast Alliance. Soit une adaptation des jouets et de la série animée Beast Wars, les Animutants chez nous, sortie en 1996 et complètement générée par ordinateur. Une révolution pour l’époque qui nous pique un peu les yeux aujourd’hui. Mais avec les capacités contemporaines, imaginer les Autobots ou les Decepticons prendre la forme d’animaux, voilà qui promet d’être un beau bordel de CGI particulièrement jouissif. Surtout que le long-métrage devrait placer son intrigue juste après celle de Bumblebee, en plein durant les années 90 en nous offrant « un film de casse qui s’étendra de Brooklyn à l’Amérique du Sud ».

Ce Transformers Beast Alliance devrait commencer son tournage cette année.