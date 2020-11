Un nouveau Transformers sera réalisé par le papa de Creed 2

Après 5 film explosifs réalisés par Michael Bay, la Paramount tente une approche plus diplomatique pour porter les Transformers de Hasbro au cinéma et le réalisateur de Creed 2 s’occupera d’un nouveau film.

Deux longs-métrages étaient actuellement en compétition au sein d’une writer’s room détonante et il semblerait qu’entre le spin-off Beastwars, les Animutants chez nous, et la suite du Bumblebee écrite par Joby Harold (Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur, Obi-Wan Kenobi). C’est cette dernière que Steven Caple Jr sera en charge de mettre en scène et ainsi continuer le reboot gentillet des robots qui cassent tout. Avec les reports liés à la crise sanitaire on ne sait par contre pas quand les caméras s’allumeront ni si Hailee Steinfeld et le reste du casting présent autour de l’autobot jaune seront également de la partie. Affaire à suivre donc.

Le nouveau film Transformers devrait sortir durant l’été 2022.