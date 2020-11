Top 5 des séries attendues cet hiver

C’est bientôt la saison hivernale ! Une nouvelle période commence. Pour les plus grands fans du grand écran, cela marque l’arrivée d’une nouvelle vague de films et séries. Cet hiver, de nombreuses séries sont espérées par le grand public avec des décors ahurissants et des scénarios incroyables. C’est ainsi qu’un classement des 5 séries meilleures séries attendues durant l’hiver 2020.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina

Les Nouvelles aventures de Sabrina, est une série américaine qui a été diffusée le 26 octobre 2018. C’est l’histoire d’une adolescente pas comme les autres du nom de Sabrina Spellman. Une série qui attire autant d’attention que betFIRST.

En effet, issue de la relation entre un sorcier et une mortelle, Sabrina se trouve être un hybride. Elle grandit sans ses parents dans la ville de Greendale auprès de ses deux tantines paternelles, Hilda et Zelda, et va à l’école de la ville avec ses amis mortels.

Toutefois, à son 16e anniversaire, elle doit faire un choix difficile : intégrer l’église de la nuit et devenir une sorcière à part entière ou renoncer à sa vie de sorcière et continuer de vivre auprès des mortels. Sabrina devra faire face à toutes sortes de forces maléfiques afin de protéger sa famille et le monde des mortels pendant que la reine des enfers tente de la jeter dans les bras de Satan.

La saison 4 de la série sera diffusée sur nos écrans cet hiver 2020.

Riverdale

Riverdale est une série américaine qui a été diffusée le 26 janvier 2017.

La rentrée démarre dans la modeste ville de Riverdale, qui récupère doucement après la mort de Jason Blossom. C’est un nouveau départ pour Archie Andrews qui a décidé de laisser le football pour se lancer dans une carrière musicale, malgré la fin de sa relation avec son professeur de musique qui a créé des tensions avec son meilleur ami, Jughead Jones.

Sa meilleure amie, Betty Cooper, secrètement amoureuse de lui, doit faire face à sa mère qui la drogue aux médicaments sous prétexte de la protéger. Les choses vont prendre d’autres tournures quand elle fera la rencontre de Veronica Lodge, une nouvelle élève qui a dû emménager dans la ville avec sa mère après un scandale sur sa famille.

Mais tout cela n’est qu’une infime partie des nombreux mystères et dangers qui se cachent dans la ville de Riverdale et auxquels ces jeunes devront faire face.

La saison 5 de la série sera diffusée sur nos écrans cet hiver 2020.

Legacies

Legacies est une série américaine qui a été diffusée le 25 octobre 2018.

La série continue les aventures de Hope Mikaelson, fille orpheline du vampire originel Klaus Mikaelson et de la louve Hayley Marshall, et de Josie et Lizzie Saltzman, filles sorcières d’Alaric Saltzman et de Caroline Forbes.

L’histoire se déroule à Mystic Falls au sein de l’école privée dédiée aux jeunes créatures surnaturelles qui a été fondée par Alaric et Caroline. Face à des forces puissantes et inconnues qui menacent leur vie, les jeunes étudiants qui ne se focalisaient que sur le contrôle de leurs pouvoirs vont désormais devoir apprendre à se battre afin de survivre.

La saison 3 de la série sera diffusée sur nos écrans cet hiver 2020.

Snowpiercer

Snowpiercer est une série dystopienne et post-apocalyptique américaine qui a été diffusée le le 17 mai 2020.

L’histoire se déroule 7 ans après que le monde soit transformé en une vaste étendue de glace. Les survivants ont trouvé refuge dans un train qui est en perpétuel mouvement. L’engin est constitué de 1001 wagons et fait le tour du monde à grande vitesse.

Mais tout n’est pas rose à bord du train. Il y règne l’injustice sociale, la guerre des classes et l’anarchie. Lorsqu’un corps est trouvé au niveau de la troisième classe, l’ancien inspecteur Layton Andre est sollicité depuis le dernier wagon pour diriger l’enquête.

La saison 2 de la série sera diffusée sur nos écrans cet hiver 2020.

Charmed

Charmed est une série américaine qui a été diffusée le 14 octobre 2018.

L’histoire commence avec Melanie et Maggie Vera, deux sœurs qui vivent dans le campus de Hilltown avec leur mère Marisol. Cependant, un soir, en l’absence des deux sœurs, la mère se fait attaquer par une force démoniaque et est retrouvée défenestrée.

3 mois plus tard, tandis que Melanie doute des raisons de la mort de sa mère, elle fait, avec sa sœur, la rencontre d’une jeune femme du nom de Macy Vaughn qui se déclare être leur demi-sœur. Les trois sœurs vont commencer à découvrir leur véritable nature de sorcières et développer leurs pouvoirs : Macy développe la télékinésie, Melanie est capable d’arrêter le temps et Maggie maitrise la télépathie. Elles feront la connaissance de Harry Greenwood, un être de lumière, qui sera leur mentor et ami durant leurs périples de sorcières.

Macy, Melanie et Maggie devront unir leurs pouvoirs pour découvrir l’assassin de leur mère et protéger le monde des menaces surnaturelles.

La saison 3 de la série sera diffusée sur nos écrans cet hiver 2020.