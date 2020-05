The Last Dance bat tous les records

Imagine que pour The Last Dance, tu captures durant une saison des images exclusives et donc inédites, d’une légende vivante, d’un sportif au sommet de son art, d’un artiste exerçant une dernière fois. Le privilège est ultime et les opportunités gigantesques. ESPN a connu cette situation, à plusieurs reprises. Cette fois-ci, ce fut avec Michael Jordan, lors de la saison NBA 1997-98.

Imagine désormais diffuser ces images non pas l’année d’après, mais bien plus de 20 ans plus tard. C’est ce qu’a osé faire la plus célèbre des chaînes sportives américaines. Garder ces images afin de créer l’une des séries documentaires les plus puissantes de l’histoire de la télévision. Accompagné de Michael Jordan, c’est un retour sur la saison 1997-98 des Chicago Bulls, dernière de la dynastie qui les a vu remporter 6 titres en 8 ans, avec deux triplés.

Des paroles si rares de His Airness

Il n’a jamais aussi bien parlé que sur le terrain. Depuis sa retraite définitive annoncée en 2003 à la suite de deux saisons disputées sous le maillot des Wizards de Washington, sa parole se fait rare.

Avec The Last Dance, tu passes dix heures avec une légende, avec celui que beaucoup considèrent comme le GOAT. Non pas la chèvre (traduction littérale) mais The Greatest Of All Time, comprenez « le meilleur de tous les temps. » Jordan a construit un empire en partant d’une seule chose : son travail et sa réussite sur le terrain. Il ne doit rien à personne et tu comprendras à quel point il fut un travailleur acharné en visionnant ces dix épisodes.

S’il martèle « winning has a price », il est aujourd’hui à la tête d’une fortune de plus de deux milliards d’euros. Somme immense que même LeBron James, alors meilleur basketteur du monde en activité et sportif le mieux payé, n’a pas encore atteinte. Non, il n’y a pas grand-chose que MJ n’a pas réussi…

Même les fans les plus assidus de « Air Jordan » en apprennent dans cette série documentaire et y découvrent comme tout le monde, certaines images incroyables. L’histoire est aussi rétablie. Longtemps laissées sans réponse ou selon le fruit de l’imagination des conteurs, certaines parties sportives du plus célèbre des numéros 23 sont expliquées par Jordan lui-même. Le fameux Flu Game face à Utah en finale NBA, sa relation avec Pippen, son admiration pour Magic Johnson. Tout y est.

Une audience historique

Aux États-Unis, ESPN se chargeait naturellement de la diffusion de son documentaire, à raison de deux épisodes chaque dimanche. Les audiences de The Last Dance furent exceptionnelles, faisant de cette série, la plus regardée de l’histoire du sport. Uniquement en direct, environ 6 millions de personnes regardaient chaque dimanche les épisodes proposés.

Étant diffusé sur Netflix en France et un peu partout dans le monde, il ne faut pas s’attendre à connaître des chiffres précis quant aux statistiques. La plateforme américaine de streaming ne dévoilant jamais aucun résultat d’audience. Bien que cette dernière ait communiqué sur la réussite de celle-ci, il est probable que plusieurs millions de Français aient déjà regardé la série tant elle provoque une fascination collective importante.

Jordan aura inscrit 32 292 points durant sa carrière ©Pixabay, Tookapic, CC0

Winning has a price

Au-delà des images que beaucoup connaissaient déjà, de celles de liesses collectives, de « The shot » face à Cleveland en playoffs, Jordan nous prouve une chose qui est pourtant naturelle à deviner dans son état d’esprit : une rage de vaincre surpassant n’importe qui.

Sa relation parfaite avec son père l’a sûrement aidé à franchir un palier et c’est avec beaucoup d’émotions qu’il en parle. N’hésitant pas à jeter les poings avec Steve Kerr lors d’un entraînement, MJ23 fut toujours rivé sur une seule et même chose : la victoire.

Le constat est édifiant, pendant presque dix heures de reportage, seuls ces mots et cet état d’esprit reviennent dans la bouche de l’arrière des Bulls. Maître dans l’art de gérer son image, Jordan passe cependant par toutes les émotions dans ce qui est un moment de télévision qui restera dans les annales.

The Last Dance est sorti le 19 avril 2020 sur Netflix.