Netflix : ce qui vous attend en mai 2020

Vous ne savez plus quoi regarder en attendant la fin du confinement ? Pas de panique Netflix va faire le plein de programme originaux et de classique pour mai 2020.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres ! Alors que l’industrie du cinéma est complètement paralysée par l’épidémie de COVID-19, Netflix tourne à plein régime et va nous proposer une flopée de programme intéressant. Du côté des classiques, on pourra compter sur l’arrivée de Charlie Chaplin sur la plateforme avec notamment ses chefs-d’oeuvres Les Temps Modernes, Le Dictateur, La ruée vers l’or et bien d’autres ! Parmi les oeuvres cultes mais mal aimé on retrouvera aussi Dune de David Lynch, histoire de se préparer à la sortie de la réadaptation par Villeneuve. Le chef d’oeuvre de Jordan Peele Get out sera aussi de la partie. Des nouveautés qui auront de quoi ravir les fans qui auraient peu de retard !

Côté programme originaux, on note les séries événements The Eddy, ou la nouvelle plongée de Damien Chazelle dans le milieu de la musique après La La Land et Whiplash, ainsi que Hoolywood, le nouveau show de la collaboration Ryan Murphy/Netflix. Les fans de la Casa de Papel pourront quant à eux s’atteler à White Lines, nouveauté du créateur Álex Pina. Niveau film, All Day and a Night avec ses faux airs de oscarisé Moonlight pourrait s’avérer être une bonne surprise !

Les films

Dune le 1er mai

The Half of It le 1er mai

All Day and a Night le 1er mai

Mrs Serial Killer le 1er mai

L’Opinion Publique le 1er mai

Le Cirque le 1er mai

Les Lumières de la Ville le 1er mai

Les Temps Modernes le 1er mai

Le Dictateur le 1er mai

La Ruée vers l’Or le 1er mai

Monsieur Verdoux le 1er mai

Le Feux de la Rampe le 1er mai

Un Roi à New-York le 1er mai

Get Out le 5 mai

18 cadeaux le 8 mai

The Wrong Missy le 13 mai

Je t’aime, imbécile ! le 15 mai

The Lovebirds le 22 mai

Je ne suis plus là le 27 mai

Tous en scène le 30 mai

Les séries

Hollywood, saison 1 le 1er mai

Almost Happy, saison 1 le 1er mai

Into the Night, saison 1 le 1er mai

Working Moms, saison 4 le 6 mai

Valéria, saison 1 le 8 mai

Chico Bon Bon, saison 1 le 8 mai

Tables avec vue, saison 2 le 8 mai

The Eddy, saison 1 le 8 mai

Les Têtes vides, saison 2 le 8 mai

Dead to me, saison 2 le 8 mai

Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy vs. the Reverend, épisode interactif le 12 mai

Gotham, saison 5 le 12 mai

Blacklist – saison 6 le 14 mai

White Lines, saison 1 le 15 mai

Dérapages le 15 mai

She-Ra et les Princesses au pouvoir, saison 5 le 15 mai

Chichipatos, saison 1 le 15 mai

Control Z, saison 1 le 22 mai

Dynastie, saison 3 le 23 mai

Space Force, saison 1 le 29 mai

Les documentaires

Have a good Trip : un voyage psychédélique le 11 mai

Procès médiatiques, le 11 mai

Ben Platt, live from Radio city music hall, le 20 mai

Quelle histoire !, saison 1 le 22 mai

Parcours sans faute le 23 mai

Les tribulations culinaires de Phil, saison 3, le 29 mai

Gardons un œil sur les sorties Netflix en mai 2020.