Hollywood : bande-annonce survoltée pour la nouvelle série de Ryan Murphy

Alors que American Horror Story vient de conclure sa neuvième saison, que 9-1-1 obtient un spin-off, le génial scénariste et créateur Ryan Murphy continue d’inonder le monde des séries inédites et après The Politician, le voilà qui refait équipe avec Netflix pour proposer Hollywood dont la bande-annonce est aujourd’hui diffusée.

Le bonhomme ultra prolifique dévoile donc les premières images de son nouveau show focalisé sur l’âge d’or du cinéma hollywoodien, juste après la Seconde Guerre mondiale. Une fresque où l’on suivra plusieurs jeunes acteurs et metteurs en scène fraîchement débarqués à Los Angeles et qui se frotteront aux inégalités et discriminations raciales, sexuelles et sociales d’un milieu élitiste, fascinant mais traumatisant. Entre comédie édulcorée, fable utopique si le système avait été modifié de l’intérieur et drame engagé, voilà une nouvelle perle qu’on ne manquera pas de découvrir.

Hollywood arrivera sur Netflix dès le 1er mai.