Les « Steam soldes d’automne » sont ouvertes

Amis de l’hypothèque et de la surconsommation, bonsoir ! S’ouvre aujourd’hui, à la grande surprise de peu de monde, les soldes d’automne de steam, accompagnés de leurs sempiternels Steam Game Award.

Débutées le 25 novembre à l’orée de la nuit, les hostilités devraient se clore le 1 décembre à 19 heures. D’ici là, vous aurez le loisir de voter pour vos jeux de l’année 2020, acheter des cochonneries pour décorer votre profil Steam et acheter des jeux vidéo auxquels vous ne jouerez certainement jamais.

En somme, pas de gros changements à observer, les habitués reconnaîtront. Badge d’évènement et marchandises cosmétiques à acquérir avec les points accumulés, tout est là, tous ces bons vieux incitatifs. Dans ces conditions, on espère que vous trouverez votre bonheur et que la nouvelle année qui se profile vous permettra de recouvrir vos dettes à venir.

N’allez pas le souffler ailleurs, mais sachez que Doom Eternal est pour l’heure à 19,79€. Il serait donc judicieux de bien dépenser vos deniers et d’aller dans les plus brefs délais l’acheter. Et on vous voit hésiter, faisant rouler votre carte bancaire entre vos doigts, hop hop hop, on le tape le code !

Les soldes d’automne de steam dureront du 25 novembre au 1 décembre à 19 heures.