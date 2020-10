Stardust : bande-annonce pour le biopic sur David Bowie

Stardust, le biopic retraçant la carrière du chanteur culte David Bowie révèle une première bande annonce.

Le film commencera en 1971 lorsque le chanteur fut son premier voyage aux États-Unis pour promouvoir son album The Man Who Sold the World. A ses côtés, son publiciste Rob Oberman de Mercury Records avec lequel il créera le fameux personnage de Ziggy Stardust, grand tournant pour la carrière de l’artiste. Johnny Flynn prête ses traits (peu ressemblants) au chanteur tandis que le long-métrage est tourné par Gabriel Range, un réalisateur venant du milieu de la télévision. Et cela semble se ressentir dans ce premier trailer dans lequel, hormis quelques images spatiales faisant référence à 2001, la mise en scène nous paraît bien molle et trop verbeuse.

Cela n’est pas aidé par l’absence totale de musique de David Bowie pour rythmer le tout. Plus inquiétant encore, il en sera de même dans le long métrage puisque Duncan Jones, le fils du chanteur, a bel et bien confirmé qu’il s’opposait au projet et que le studio IFC Films n’avait obtenu aucun droit sur l’œuvre du chanteur. Seront seulement présentes quelques reprises que Bowie a effectué au fil de sa carrière. Pas de quoi nous donner bien bien envie…

Le film devrait être disponible d’ici le 25 novembre.