Song of Horror s’en va hanter les consoles

Après avoir plus ou moins terrifié les joueurs PC, l’horreur épisodique de Song of Horror prend la direction des consoles de salon de Sony et Microsoft.

Développé par les espagnols de chez Protocol Games et édité par Raiser Games, Song of Horror se propose au travers d’un cast de 13 personnages, d’explorer des lieux hantés à la recherche d’un écrivain mystérieusement disparu. Ces 13 personnes sont censées offrir 13 perspectives sur cette même histoire et être affublées de permadeath en cas de mauvaise rencontre, de quoi pimenter les choses. Au rang des spécificités, on notera aussi une seule entité maléfique, qui tel un Master Mind serait capable de s’adapter aux actions du joueur, le tout pour un peur garantie.

De leur côté, la presse et les joueurs semblent s’accorder sur certaines qualités du titre bien qu’un petit tour sur Steam ou le vomitif Metacritic permettent de mettre un peu d’eau dans toutes les extraordinaires reviews lancées au visage par le trailer. Reste à voir maintenant la qualité du portage.

Song of Horror sortira le 28 mai sur Playstation 4 et Xbox One. Il est également disponible sur PC depuis le septembre 2019.

