Shang Chi révèle son nouveau trailer coup de poing

By Emeric Bispo

Après un premier trailer il y a 2 mois, le film de Destin Daniel Cretton Shang Chi dévoile de nouvelles images faisant le lien avec d’anciens personnages du MCU.

Dans cette seconde bande annonce, la relation conflictuelle entre le héros éponyme et son père le Mandarin est mise à l’honneur. Ayant grandi dans la sphère criminelle du clan des dix anneaux mené d’une poigne de fer par son géniteur, Shang essaie de fuir pour créer sa propre vie. Mais il se retrouve vite rattrapé par son héritage, le menant à en venir au main avec son père.

Dans ces nouvelles images, nous pouvons en apprendre plus sur le pouvoir des dix anneaux (bien loin de celui des comics) ainsi qu’en apercevoir davantage du lore chinois au travers d’un shi (lion gardien impérial) et un dragon oriental. Mais la véritable surprise est l’apparition de Wong, partenaire magique du Dr Strange se battant à main nu contre… l’Abomination, le méchant de L’incroyable Hulk que l’on n’ avait pas vu depuis le film de 2008 ! Un retour surprenant mais cohérent vu que l’antagoniste vert reviendrait sous les traits de Tim Roth dans la série Miss Hulk. On peut facilement aussi s’attendre à l’arrivée des Thunderbolts dans le MCU !

Seul bémol du trailer, à l’heure où les The Raid ou John Wick ont redéfini le cinéma d’action martiale, ces extraits ne font pas la part belle aux chorégraphies, le tout étant très cuté et agrémenté de moult CGI. Un comble pour le soi-disant maître du Kung Fu de Marvel…

Shang Chi et la légende des dix anneaux est attendu pour le 1er septembre en salle.