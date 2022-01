SALTO : ce qui nous attend en janvier 2022

Pour bien commencer l’année, SALTO nous avait proposé l’évènement Harry Potter, 20 ans plus tard. Mais la plateforme française ne s’arrête pas là et nous offre donc pour janvier du Superman, du Roswell, un Arnacoeur ou The Spectacular Now. Que du bon pour bien démarrer 2022.

Séries

Newport Beach, l’intégrale des 4 saisons, dès le 1er janvier

Roswell, New Mexico, saisons 1, et 2, dès le 7 janvier

A Very British Scandal, saison 1, dès le 14 janvier

Superman & Lois, saison 2 en US+24, dès le 19 janvier

Films

La saga Harry Potter dès le 1er janvier

Harry Potter à l’école des sorciers

Harry Potter et la chambre des secrets

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

Harry Potter et la coupe de feu

Harry Potter et l’ordre du Phénix

Harry Potter et le Prince de Sang mêlé

Harry Potter et les Reliques de la mort partie 1

Harry Potter et les Reliques de la mort partie 2

Harry Potter 20e Anniversaire, dès le 2 janvier en US+ 24

La collection Alpe d’Huez, dès le 14 janvier

L’Arnacoeur

Les Gorilles

A Love You

Toute première fois

King Guillaume

Belle comme la femme d’un autre

La collection Sundance, dès le 21 janvier

The Spectacular Now

Winter’s Bone

Les Bêtes du Sud sauvage

Precious

Once

Frozen River

La liste des nouveautés janvier 2022 sur SALTO.