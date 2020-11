PS Plus, la liste de décembre 2020 !

Voici les nouveaux jeux qui intégreront le PS Plus pour le mois de décembre : Worms Rumble, Just Cause 4 et Rocket Arena seront jouables du 1er décembre 2020 au 4 janvier 2021.

Worms Rumble sur le PS Plus :

Sur ton PlayStation +, utilise toute une variété d’armes comme le bazooka ou le fusil à pompe, mais également de nouveaux ajouts à l’arsenal, pour faire souffrir tes adversaires invertébrés et évoluer dans le classement.

Just Cause 4 :

Plonge dans un monde ouvert bourré d’action et seme le chaos avec une grande variété d’armes, de véhicules et d’équipements. Enfile ta wingsuit, équipe-toi de ton grappin entièrement personnalisable et prépare-toi à déchaîner les éléments sur le PS+ !

Rocket Arena :

Les fusées sont la base de ce jeu de tir en ligne explosif à 3 contre 3. Découvrez toute une équipe de héros fantastiques, chacun doté de fusées et de compétences spécifiques pour prendre le contrôle de l’arène.

Week-end multijoueur en ligne gratuit sur le PS+

De plus, un week-end gratuit au PS+ sera disponible du samedi 19 décembre à minuit jusqu’au dimanche 20 décembre à 23H59. Ce week-end permettra aux non abonnés du service de découvrir les modes et fonctionnalités multijoueur dans les jeux en possédant.

©Sony

Les jeux du PS Plus de décembre seront jouables du 1er décembre 2020 au 4 janvier 2021.