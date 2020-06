By Contributeur

PS5 : analyse, décryptage et avis !

Le 11 Juin 2020, Sony a présenté officiellement la Playstation 5 (PS5). Une annonce très importante dans le monde des jeux vidéo. Voici le décyptage en vidéo de notre partenaire Youtube des Petites Anecdotes du Jeu Vidéo sur cette nouvelle console.

La PS5 est, comme son nom l’indique, la console qui succède à la PS4 et PS4 Pro. Sa date de sortie est prévue pour la fin d’année 2020. Sony a mis longtemps avant de dévoiler des informations sur sa nouvelle console de jeu. C’est désormais chose faite et c’est tout naturellement que l’on a découvert avec ses premeirs jeux, son design et d’autres annonces très importantes.

L’intérêt de cette vidéo est donc de revenir sur ces présentations. Cette console sera un véritable phénomène dans le monde des jeux vidéo. Elle sera d’ailleurs confrontée à la Xbox Series X qui sera sa principale concurrente. PS5 vs Xbox Series X sera la grand match de cette nouvelle génération de consoles.

Voici également quelques informations officielles concernant la PS5 :

Sortie / PS5 date de sortie : fin d’année 2020

: fin d’année 2020 Design : celui-ci est présenté et analysé en détail dans cette vidéo.

: celui-ci est présenté et analysé en détail dans cette vidéo. Manette : il s’agit de la DualSense .

. Jeux : Sony a effectivement levé le voile sur les jeux. Ils vous sont également présentés dans cette vidéo.

