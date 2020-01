Fear agent : la prochaine adaptation de Seth Rogen

Les fans de comics ont de quoi se réjouir : les œuvres de Rick Remender se lancent de nouveau à la conquête des écrans ! Suite à l’échec de Deadly Class, première série de l’auteur annulée par Syfy après une seule saison, celui-ci a trouvé un moyen de se relever. Sa société de production, Giant Generator, vient de signer un contrat avec Sony Pictures Television. Ainsi, l’adaptation de la série de comics Fear Agent devrait paraître sur Amazon Prime video et comptera Seth Rogen à sa production.

Fear Agent se décline en 32 volumes publiés chez Dark Horse et Image Comics. La saga de science-fiction retrace l’histoire d’Heath Huston, chargé notamment de massacrer des aliens et mêle style horrifique et action. Qui mieux que Seth Rogen pour adapter une telle série à l’écran ? Celui à qui l’on doit The Boys et Preacher se verra épaulé à la production par les auteurs de la BD, Toni Moore et Rick Remender, mais aussi par David F. Sandberg, réalisateur de Shazam !.

Pas encore de date de sortie annoncée mais les enchères pour remporter les droits de la saga se sont avérées très serrées. De bonne augure pour la suite !

Par Léa B.