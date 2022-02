Jurassic World 3 : Le trailer fait le plein de dinosaures et ramène les anciens héros !

Après la scène d’introduction dévoilée, c’est enfin la première bande annonce de Jurassic World : Le monde d’après qui est diffusée !

Quatre ans après les événements de Jurassic World : Fallen Kingdom, les dinosaures se sont proliférés sur terre, déstabilisant tout l’écosystème et remettant en question la place de l’homme au sein de l’échelle alimentaire. C’est sans compter sur Owen Grady (Chris Pratt) et Claire (Bryce Dallas Howard) qui parcoureront le monde pour chasser ces reptiles préhistoriques. Mais ils ne seront pas seuls puisque Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Alan Grant (Sam Neil) et Ellie Sattler (Laura Dern) feront leurs grands retours ! Ce troisième opus de la trilogie Jurassic World (ou 6ème opus de la saga Jurassic Park suivant le point de vue) fera donc office de grande réunion et de conclusion épique histoire de boucler la boucle.

En effet, les curseurs montent d’un cran puisque la bande annonce dévoile un bon nombre de dinosaures et des aventures se passant aux quatre coins du monde, à coup de course poursuite en moto dans les rues, de chasse à cheval digne d’un western et de crash d’avion. Des aventures qui ont un arrière goût de Mission Impossible qui n’est pas pour nous déplaire. Au contraire de la trilogie d’origine qui restait bloquée au sein d’Isla Nublar et Isla Sorna; ce nouveau triptyque a constamment pris le soin, avec plus ou moins de succès, de constamment renouveler le statu quo avec un premier opus où le parc est enfin actif, puis un second se déroulant dans un manoir suite à la destruction des îles avant d’enfin réaliser le rêve des fans et voir les dinosaures au sein de nos sociétés !

Mais si le concept est aguicheur et les péripéties plus que prometteuses à la vue des premières images, on se questionne sur la cohérence d’un tel postulat. Pour rappel, une dizaine de dinosaures s’échappaient à la fin de Fallen Kingdom laissant présager pour la suite qu’ils seront en liberté et confrontés à la population humaine. Ce qui est le cas dans ces premières images, mais qui nous questionne sur le grand nombre de différents dinos et d’espèces encore jamais vu auparavant. En effet, seulement 4 ans se sont écoulés entre les deux opus, il est donc peu probable qu’ils aient eu le temps d’autant proliférer et se déplacer autour du globe. Incohérence ?

En effet Colin Trevorrow, le maître à penser de cette trilogie, n’est pas nécessairement reconnu pour sa finesse d’écriture, notamment dans Fallen Kingdom où la stupidité des personnages et le hasard des événements avaient pour but de faire avancer l’intrigue. Cela était contrebalancé par la réalisation soignée de Juan Antonio Bayona qui n’arrivait pas pour autant à rattraper la bêtise globale du film. Trevorrow est quant à lui de retour derrière la caméra pour ce troisième volet. Un retour qui fait grincer des dents bon nombre de détracteurs mais qui de notre côté nous satisfait puisque le premier opus, déjà mis en scène par lui, s’avérait tout de même très solide et des plus divertissants. Dans ce trailer, le réalisateur tant décrié (compliqué de reprendre les rennes après tonton Spielby, surtout auprès des fans et cinéphiles…) arrive quand même à titiller la rétine avec des plans inspirés tels que celui de Bryce Dallas Howard sous l’eau ou la caméra embarquée sur le chalutier qui se fait chahuter par le Mosasaurus. On espère juste un peu moins de facilités dans le scénario…

Jurassic World : Le Monde Après est à voir au cinéma le 8 juin prochain.