Mission Impossible 7 : la nouvelle cascade folle de Tom Cruise

Alors qu’il est remplacé par Alan Ritchson dans la série Jack Reacher, Tom Cruise continue de s’éclater devant la caméra de Christopher McQuarrie et repousse les limites pour Mission Impossible 7.

En effet le réalisateur avait posté sur instagram une photo pour teaser de la prochaine cascade farfelue à laquelle s’adonnerait Tom Cruise. Une photo bientôt suivie par des vidéos diffusées ici et là (ci dessous) où l’on voit l’acteur/cascadeur sur une moto lancée à pleine vitesse (évidemment), sur une rampe située en haut de la montagne Helsetkopen en Norvège. Un tremplin duquelle il saute dans le vide avant d’ouvrir un parachute. Normal. Une belle façon de relancer le tournage du septième opus de Cruise Mission Impossible qui avait été mis en stand by depuis février après les premiers cas de Covid 19 en Italie.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y