Un Teen Titans sera Jack Reacher pour Amazon

By Axel PC

Alors que Tom Cruise jouait les gros bras en vétéran de l’armée dans les deux films Jack Reacher, Amazon vient de signer Alan Ritchson pour incarner le militaire dans sa série.

L’acteur qui est toujours à l’affiche de Titans dans le rôle de Hawk, n’ayez crainte, sera donc le nouveau visage de l’enquêteur de la police militaire. Les romans de Lee Child trouvent donc satisfaction dans l’adaptation du personnage puisque Ritchson est une armoire normande qui colle parfaitement à la description de Reacher, le bonhomme mesurant près de deux mètres pour plus de 110 kg. De quoi reconsidérer toutes les séquences d’action grâce à cette présence imposante, ce qui en avait choqué plus d’un après le casting de Tom Cruise dans le rôle-titre.

L’écriture de la série ne devrait pas être en reste puisque c’est le vétéran Nick Santora (Sopranos, Scorpion) qui sera le scénariste et showrunner de la première saison sous la supervision de l’auteur de la franchise éponyme. On ne sait pas grand-chose de l’intrigue sinon qu’elle devrait suivre celle du premier roman, Du Fond de l’Abime, paru en 1997. Jack y visite son frère et cherche le meurtrier d’un blues-man.

Jack Reacher n’a pas encore de date de production ni de sortie.