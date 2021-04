Hugh Jackman et Laura Dern dans l’après The Father

Alors que The Father (notre critique) fait un tabac au pays de l’Oncle Sam avec ces 6 nominations au Oscars 2021, son réalisateur Florian Zeller annonce déjà la suite des événements.

Comme son précédent film avec Anthony Hopkins et Olivia Colman, adaptation de sa propre pièce de théâtre Le Père lui ayant valu bien des Molières en 2014, le dramaturge français compte continuer sur cette lancée et adapter sa pièce Le Fils – ou très habilement en anglais The Son.

D’ailleurs on en sait plus sur le cast de son nouveau film, d’où notre news. En effet, on apprend que Hugh Jackman et Laura Dern devraient être au rendez-vous pour donner vie à l’adaptation de Zeller.

The Son n’a évidemment pas encore de date de sortie et The Father devrait être disponible au cinéma à leur réouverture.

