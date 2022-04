Jim Carrey, House of the Dragon … notre récap’ de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! S’il neige en ce moment sur l’hexagone c’est bien signe que winter is coming, pour preuve, House of the Dragon fait parler de sa diffusion… coïncidence ? Je ne pense pas. Bref, on t’a concocté des petites infos à consommer, bien au chaud.

Côté ciné,

Si l’annonce de la fin de carrière de Bruce Willis a fait grand bruit, celle de Jim Carrey est restée plutôt discrète. En effet, l’acteur de The Mask ou des récents Sonic vient de tirer sa révérence, annonçant que pour l’instant, ça suffisait. Snif.

Sur une note plus Joyeuse, Netflix continue d’appâter les réalisateurs et réalisatrices de génie puisque Kathryn Bigelow rejoint l’écurie de la plateforme pour développer l’adaptation du prochain roman de David Koepp, Aurora. En voilà une nouvelle qu’elle est bonne !

Côté séries,

La dernière saison de Ozark nous gratifie d’un trailer explosif pour conclure l’épopée de la famille de blanchisseurs d’argent pour le cartel ! avec les récents évènement, nul doute que ça va péter !

La suite de Game of Thrones (ou plutôt le préquel) approche à grand pas puisque HBO vient officiellement de dater la diffusion du spin-off House of the Dragon au 21 août, soit le 22 chez nous sur OCS ! Qui est chaud ?

Côté musique,

Mathieu Saïkaly revient avec « Pourquoi tu me dis je t’aime », le deuxième single de son nouvel EP, de quoi retrouver les notes folks de l’’artiste français dont le clip, minimaliste, suffit à nous faire du bien, malgré la brume et les paroles mélancoliques.

Le 6 avril prochain, de 17h à 00h30, sera diffusé en live sur Arte Concert une performance depuis la salle de la Gaîté Lyrique où se succèderont divers artistes électroniques de la scène française, pour soutenir l’Ukraine.

Côté jeux-vidéo,

Même si l’évènement avait été virtualisé l’année dernière, cette fois l’E3 est purement et simplement annulé, la convention ayant souffert de la crise contre le COVID et de ses récents variants. Reste à espérer une édition en 2023 pour pallier cette absence vidéoludique.

Si l'absence de l'E3 va faire des tristounets parmi vous, certains pourront par contre se réjouir de l'arrivée de Death Stranding Director's Cut sur PC ! Les possesseurs du jeu de base pourront donc, pour moins de 10€, mettre leur jeu à niveau et s'enfoncer encore plus profondément dans la sombre psyché de Hideo Kojima.

Côté lecture,

A Grenoble, on célèbre le Printemps du Livre , du 30 mars au 6 avril ! Bibliobus qui circulent en ville, animations musicales et artistiques dans les rues, des projections à la cinémathèque en bref le livre sera à l’honneur ! Mais le gros du spectacle résidera à la bibliothèque d’étude et du patrimoine qui deviendra pour l’occasion une librairie éphémère ou vous pourrez acheter, discuter ou faire dédicacer des œuvres par leurs auteurs.

Si vous êtes un fan de Ghibli, qui ne l'est pas, vous pourrez découvrir dès le 6 avril prochain Voyage avec Chihiro, un ouvrage qui mettra en lumière les coulisses de la production du film de Miyazaki ainsi que des illustrations en lien avec les thèmes du film.

Côté spectacles,

Le vendredi 22 avril, France 5 diffusera un documentaire sur Alexis Michalik , metteur en scène, auteur et acteur de la scène française qui nous emportera dans les coulisses de sa comédie musicale adaptée des Producteurs de Mel Brooks dans l’Homme Pressé.

Pendant ce temps, l'actrice Valérie Lemercier s'est évanouie sur scène en pleine représentation de la pièce Les Soeurs Bienaimé au Théâtre Antoine. Selon son entourage, elle va bien, elle est juste très fatiguée. On lui souhaite un prompt rétablissement.