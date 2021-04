How I Met Your Mother, Hulu veut rencontrer le père

Alors que le monde semble bien se porter depuis la tiède saison finale de How I Met Your Mother, Hulu a décidé d’investir dans un spin-off se passant après les événements de la série originale débutée en 2005. Peut-être celui-là arrivera t-il à son terme.

Ce nouveau jalon dans le How I Met Your Mother cinematic univers devrait s’appeler How I Met Your Father et nous conter l’histoire de Sophie incarné par Hilary Duff (Younger) à une époque où – contrairement à la série originale – existe les applies de rencontre. C’est en tout cas dans ce contexte assurément plus numérique – et assurément plus #metoo ? – que devrait se dérouler le spin-off commandé par Hulu. Pour l’instant, on ne sait pas au-delà de leur construction narrative, ce qui devrait rapprocher les deux séries.

Si c’est Isaac Aptaker et Elizabeth Berger qui devraient showrunner le tout, ils seront quand même accompagnés par les créateurs de la série de base, Carter Bays et Craig Thomas. Pour l’instant, c’est 10 épisodes qui sont prévus pour une date encore non communiquée, mais on imagine assez lointaine.

How I Met Your Father n’a pour l’instant pas de date de sortie.

