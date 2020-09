The Dark Pictures : Little Hope, faite votre choix !

Que les amateurs se réjouissent – mais restent sur leurs gardes tout de même – l’arrivée d’un nouvel épisode de The Dark Pictures Anthology se fait chaque jour plus proche. À deux mois de la sorti, voilà même un premier trailer intéractif pour The Dark Pictures : Little Hope, le second épisode de l’anthologie.

Si l’expérience reste limitée à un trailer, elle a le mérite de bien coller aux sensations de ce genre de jeu d’horreur très narratif. Dont Supermassive Game semble d’ailleurs s’être fait une spécialité depuis Until Dawn. En outre vous attendent différents embranchements en fonction de vos choix et des décisions dont vous devrez porter les conséquences jusqu’au terme de votre aventure. Bref, les us et coutumes de ces productions dont Quantic Dream semblaient avoir le brevet d’exclusivité, il y a une dizaine d’années de cela.

En tout cas, souhaitons que ce second essai de l’anthologie horrifique de Supermassive Game aura su tirer les leçons d’un premier épisode, Man of Medan, en demi teinte. Pour rappel, Bandai Namco a prévu pas moins de 8 épisodes au total pour The Dark Pictures Anthology. Ce qui laisse donc à son developpeur tout le loisir d’encore nous surprendre !

The Dark Pictures : Little Hope sera disponible le 30 octobre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC.