Critique Tiquetonne : une bonne dose de folie douce

Tiquetonne est une fantaisie égocentrique qui nous plonge dans un univers hors-norme et délicieusement absurde.

Tiquetonne ne ressemble à rien. Bon, dit comme ça, ça pourrait avoir l’air de mal commencer, mais pas de méprise ! Ce que nous voulons dire par là c’est que c’est une sorte d’ovni, un objet insolite !

C’est en 2017 que nous découvrions pour la première fois l’univers bien à eux d’Alexis Chevalier et Grégoire Roqueplo dans le spectacle Ici et là, qui nous avait suffisamment marqué pour que nous n’ayons plus envie de les lâcher. Et même si, lors du dernier festival OFF, nous avons été un peu moins conquis par leur deuxième spectacle Ceci n’est pas une saucisse, pas question pour autant de manquer ce nouveau rendez-vous !

Et si on sortait complètement du cadre ?

Il faut dire qu’ils sont particulièrement attachants ces deux-là, avec cette âme d’enfant qui déborde d’eux-mêmes et cette authenticité qui ne s’invente pas… Enfin, plutôt « ces trois-là » désormais ! Car, dans Tiquetonne, c’est l’étonnante Marguerite Kloeckner que nous retrouvons cette fois aux côtés de Grégoire Roqueplo.

Alors, comment vous parler de ce spectacle pour vous donner envie d’aller le découvrir ? Voilà la question que nous nous sommes posée en quittant la petite salle intimiste des Déchargeurs, où nous venions de passer une heure en fort bonne compagnie. Vous raconter l’histoire ? Peu de chances qu’on réussisse à vous convaincre avec ça… Vous dire que c’est un spectacle complètement barré qui semble n’avoir aucun sens ? Peut-être pas la meilleure stratégie non plus !

En fait, pour se dire « tiens, si on allait voir Tiquetonne ! » il faut, soit connaître déjà un peu l’univers de cette compagnie et s’attendre à y retrouver le talent, la générosité et le grain de folie charmant qui les caractérise, soit être simplement curieux et oser. Oser aller découvrir quelque chose qui ne ressemble à rien que vous ayez déjà pu voir ; oser abandonner pour un temps tout ce que vous connaissez ou croyez connaître et accepter de vous laisser embarquer dans un univers dont vous n’avez pas les codes. Et alors, la magie peut opérer…

Vive la reine !

Dès l’entrée en salle, on comprend qu’il ne se passera rien de normal pendant l’heure qui va suivre ! On commence par observer le superbe décor de Rémy Gemble, et notamment les objets insolites qui trônent sur scène et sont accrochés au mur. Un vieux landeau, une ceinture toute en bobines de fils, une épée en bois, une planche à découper, ou encore un chapeau d’aviateur… Promis, on ne volera rien ! Et si vous vous posez la question : oui, tous ces objets auront leur utilité !

Et puis, Tiquetonne entre en scène… Sans doute notre moment préféré du spectacle ! Marguerite Kloeckner, que nous avons eu le bonheur de découvrir pour la première fois, est épatante dans ce personnage fantasque dont l’élocution, la gestuelle et les mimiques sont à mourir de rire ! On imagine toute l’énergie et le talent qu’il faut pour faire vivre un tel personnage pendant un peu plus d’une heure, surtout avec autant de finesse et de sincérité !

En effet, c’est un véritable tourbillon, tout en excès et absurdités, qui nous interpelle pour nous parler d’elle, de ses nombreux talents et de son p’tit truc qu’elle a perdu, qui s’est volatilisé, sans doute à cause d’un faux mouvement… Elle nous ouvre les portes de son royaume imaginaire, de son enfance, de ses drames ; on y rencontre son épouvantable oncle Siegfried, on y croise aussi Donald et madame Porridge. Et puis on y voit toutes sortes de choses improbables comme des canards qui dansent et n’ont que « coin-coin » à la bouche !

Un merveilleux travail d’équipe

Mais surtout, dans ce monde merveilleux, on rencontre Gershwin… qui n’est pas Gershwin d’ailleurs, mais puisqu’on ne sait pas qui il est ni s’il existe vraiment ailleurs que dans l’imagination de Tiquetonne, admettons ! D’ailleurs, elle nous le dit : elle ne voit que ce qu’elle croit ! Qui qu’il soit ou symbolise, ce personnage plein de candeur et attendrissant, interprété par l’excellent Grégoire Roqueplo, se laisse aller avec bonté dans le rôle que celle-ci lui prête.

Un rôle moins farfelu que ceux auxquels le talentueux comédien nous a habitués, et qui dévoile un peu plus une sensibilité qui nous touche à chaque fois. Toujours très juste dans son interprétation, il forme avec Marguerite Kloeckner un duo irrésistible. Mais, s’il est absent du plateau, Alexis Chevalier n’est toutefois pas bien loin. En effet, en plus du texte écrit avec cette-dernière, il signe également la mise en scène, dynamique et parfaitement dans le ton de cette fable que les costumes d’Elsa Muelas habillent également merveilleusement.

Tiquetonne est une excentricité, une folie, non dénuée de poésie. Un spectacle hors du commun qui nous emmène complètement ailleurs, sans que l’on sache bien trop où, sans que l’on comprenne forcément tout, et sans que cela ne soit gênant un seul instant. Et si les rires du début tendent légèrement à s’essouffler, l’émotion prend d’autres formes et un pont se créé habilement avec le réel. On quitte ce spectacle séduit et enchanté, autant par l’expérience que par l’engagement admirable de la compagnie du Saut du Tremplin qui a l’art de laisser en mémoire des souvenirs à la fois uniques et impérissables.

Tiquetonne, écrit par Marguerite Kloeckner et Alexis Chevalier, mise en scène Alexis Chevalier, avec Marguerite Kloeckner et Grégoire Roqueplo, se joue jusqu’au 18 juin 2023, les samedis et dimanches à 21h15, aux Déchargeurs.