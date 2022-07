Avignon 2022 – Ceci n’est pas une saucisse : Guigue & Plo ne reculent devant rien !

Ceci n’est pas une saucisse est un hommage burlesque, façon Guigue & Plo, au théâtre et à la création.

Ceci n’est pas une saucisse faisait partie de notre sélection pour cette nouvelle édition du OFF, de nos espoirs plus précisément. Guigue & Plo, un duo aussi sympathique que barré que nous nous faisions une joie de retrouver. Car ils nous avaient fait une sacré impression en 2017 avec leur spectacle Ici et là.

Les deux compères nous emmènent à nouveau dans leur univers absurde et surréaliste avec une énergie communicative. Mais nous avons eu un peu plus de mal à les suivre dans cette nouvelle proposition qui nous a laissé une impression mitigée.

Bienvenue chez eux !

« Vous comptez rester là ? » C’est par cette question que Plo nous accueille… ou plutôt nous subit ! Tant que nous ne faisons pas trop de bruit. Une entrée en matière efficace, et quelques minutes très drôles. Puis l’histoire démarre. Car, oui, cette fois il y a tout de même un fil conducteur sur lequel le duo avance à coup de scènes toutes plus absurdes les unes que les autres.

© Agathe Moinard

Ainsi, dans le contexte post-covid et tandis que le spectacle vivant se meurt lentement, Plo n’a plus pour dormir que la scène du théâtre que dirige Guigue… et que ce dernier souhaite vendre. Mais Plo va faire une série de rêves étranges et effrayants qui vont peu à peu redonner vie au théâtre. Bon, on vous a dit qu’il y avait une histoire, certes… Mais on n’a jamais dit qu’elle n’était pas tordue !

Les deux font la paire !

« L’un est sûr de lui et un peu autoritaire, l’autre est naïf et plutôt docile… » écrivions-nous au sujet de leur précédent spectacle, et sur ce point rien n’a changé ! Guigue, un peu vaniteux et directif mène toujours la danse tandis que Plo se plie avec toute sa maladresse et son tempérament lunaire. On adore ses mimiques et sa manière de s’exprimer qui nous ont parfois fait penser à Christian Clavier.

© Agathe Moinard

Dans ce spectacle vous verrez des choses étranges, improbables, que vous ne verrez probablement nulle part ailleurs, surtout réunies ! Une saucisse géante électrique, un reportage sur une boucherie, des cascades, un vautour qui danse, ou encore un film avec Christian Clavier et Audrey Hepburn. Ne cherchez pas : il n’y a qu’eux pour mettre autant de moyens dans un spectacle !

Du coup, difficile de dire ce qui nous a manqué pour être pleinement séduits. Davantage de rires sans doute. Les premières minutes étaient prometteuses pourtant, mais nous avons progressivement lâché prise même si leur sympathie et leur générosité nous ont quand même permis de passer un bon moment. Deux artistes à encourager, et à suivre.

Ceci n’est pas une saucisse, de et avec Alexis Chevalier & Grégoire Roqueplo, mise en scène Thibault Truffert, se joue au Théâtre Le Cabestan, à Avignon, du 07 au 23 juillet, les jours impairs, à 20h35.

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.