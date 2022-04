Critique The Walking Dead saison 11 partie 2 : détour salvateur ?

La saison 11 de The Walking Dead vient de se conclure sur AMC, du moins la fin de sa deuxième mi-saison, et propose ainsi un sympathique mais salutaire détour narratif.

Les survivants rejoignent le Commonwealth mais bien vite, des fissures apparaissent dans cette nouvelle communauté idyllique. Divisée en trois parties, la saison 11 de The Walking Dead vient donc de nous présenter la fin de la deuxième, pour amorcer l’immuable conclusion du show zombifié. Un ride original et franchement agréable à suivre, ça faisait longtemps.

©facebook/TheWalkingDeadAMC

Angela Kang continue de nous offrir un regain d’intérêt pour une série qui semblait morte et enterrée il y a de ça quelques saisons. Si les virages narratifs, visiblement nécessaires pour permettre à The Walking Dead de retomber sur ses pattes, nous avaient quelques peu déstabilisé, force est de reconnaître qu’entre les mains de la showrunneuse, tout s’agence plutôt bien et rien que ça, c’est plaisant.

Make TWD Great Again

Attention, spoilers

Pourtant, le départ de la saison 11 semait un bon gros doute des familles. Ainsi, l’écriture de la série s’éloignait de celle des comics pour introduire encore un nouvel adversaire, les Reapers, dirigés par le love-interest de Daryl. De quoi compliquer un peu le fil narratif jusqu’ici paresseux et tenter de raccrocher les wagons. On retrouvait ainsi Maggie directement opposée à ces nouveaux ennemis, faux mix entre les militaires du Gouverneur et les Chuchoteurs, pour amorcer une sous-intrigue rapide et dispensable mais qui vient finalement trouver tout son sens dans la conclusion de cette saison 11b, même si ça sent bon le deus ex machina, soyons honnêtes.

Une digression secondaire mais nécessaire pour justifier du retour de Maggie tout en apportant un peu de pathos supplémentaire au personnage et il en va de même pour l’éloignement de Negan, maintenant totalement racheté auprès de ses pairs. Mais la narration principale s’articule surtout autour du Commonwealth, point névralgique de ces nouveaux épisodes. Une transposition pour le coup parfaite entre les pages du comics et le show de Nicotero qui permet donc de gentiment présenter une communauté utopique qui progressivement, mais évidemment, verse dans l’empire dictatorial et nécessiterait donc un bon référendum d’initiative citoyenne, mais on digresse.

©facebook/TheWalkingDeadAMC

Un fil narratif principal lui-même découpé en plusieurs arcs secondaires, comme le soulèvement d’Eugène et des citoyens muselés par un régime totalitaire ou l’insurrection progressive d’un Daryl militarisé (et capable de changer de tenues de combat plus vite que Superman). Engagez-vous qu’ils disaient. Des développements pour densifier l’ensemble et diversifier les enjeux des nombreux personnages de The Walking Dead et ajouter à l’ensemble une dynamique plus maîtrisée.

En résulte jusqu’à présent 16 épisodes pertinents et bien agencés, à la réalisation propre sans en faire des caisses, même si parfois des plans filmés au ralenti ou de curieux effets de caméra viennent s’incruster assez maladroitement, mais passons. Sans perte de rythme, la saison est pour l’instant riche en évolutions pour nos personnages. Si ces derniers ne sont jamais aussi motivés qu’en étant nomades, ils trouvent dans cette nouvelle sédentarisation de nouveaux enjeux plus sociaux, plus politiques. On abandonne une survie artificielle pour remettre l’humain et la confrontation d’idéaux au centre du show qui se heurte alors au communautarisme et à une démocratie bafouée. Oui, c’est d’actualité.

Finalement, s’être distanciée des comics pour trouver sa voie, permet à The Walking Dead de plus explorer ses protagonistes, pour paradoxalement revenir aux fondamentaux développés par Kirkman et on espère que la véritable fin sera aussi concluante.

La saison 11 partie 2 de The Walking Dead est disponible sur AMC et OCS.