Critique Randonnées autour de Paris : le dépaysement à portée de métro

Randonnées autour de Paris nous emmène à la découverte des plus jolis paysages à moins d’1h de Paris.

Randonnées autour de Paris nous offre le programme de nos prochains week-ends ! Alors, puisque la période n’est pas franchement aux voyages à l’autre bout du monde, si on en profitait pour explorer avec la même curiosité les petits coins de paradis qui se trouvent autour de nous ? Vous habitez Paris ou ses alentours ? Pas besoin de réserver de train ni d’avion, votre pass Navigo ou un ticket de métro suffira ! À vous traversées champêtres et promenades bucoliques ! Enfin, « à nous » plutôt, car nos chaussures de rando sont prêtes !

« En tout, 4 parcs naturels régionaux et une surface de forêts publiques équivalant à 9 fois Paris intramuros n’attendent que d’être explorés. »

Un guide 2.0

40 balades en pleine nature francilienne accessibles sans voiture. Voilà ce que nous propose ce chouette guide, en partenariat avec Helloways, site Internet spécialisé dans les randonnées autour des grandes villes. L’idée est simple : vous puisez l’inspiration et les infos utiles dans le livre, puis vous partez à l’aventure avec l’application GPS qui vous servira de guide.

Chaque randonnée est évidemment présentée en détails : gares de départ et d’arrivée, nombre de kilomètres, durée, dénivelé, niveau, ainsi que tous les point d’intérêt et de curiosité qui ponctuent la balade. Et si vous ne souhaitez pas télécharger l’appli, pas de soucis. En effet, un simple QR code à flasher permet de télécharger le tracé détaillé et le descriptif complet de chaque itinéraire. Avec, en prime, plein d’infos (ultra) pratiques dont les avis des randonneurs. Et ça, c’est un vrai plus.

Le château de Saint-Germain-en-Laye, le parc des Impressionnistes à Rueil-Malmaison, les 16kms de sentiers forestiers de la forée domaniale de Verrières, l’île St-Germain et son ballet de péniches… Le plus difficile, clairement, c’est de choisir ! Et pour ceux qui se sentiraient pousser des ailes, vous trouverez également quelques escapades à 2/3h de train. Direction la côte d’opale, la côte d’émeraude, ou encore la boucle du Morvan…

Un contenu vivant et inspirant

Dans un ton très sympa et convivial, les deux auteurs nous présentent les différentes balades et nous donnent tout un tas de conseils pour une randonnée réussie. Les illustrations sont nombreuses, si bien que l’on peut facilement se projeter et se laisser charmer par l’un et/ou l’autre des itinéraires proposés. Et – on vous l’avoue – on a un peu honte de se découvrir entourés de si jolis espaces dont l’existence nous échappait totalement !

Mais nous comptons bien y remédier ! Car c’est là le gros point fort de ce livre. Contrairement à nombre d’autres guides du genre que l’on feuillette avec envie… puis que l’on range et que l’on oublie à tout jamais, celui-ci est du genre à traîner un moment sur la table basse du salon ! Au moins jusqu’au prochain WE dispo pour le mettre en pratique en tous cas ! On peut donc dire que si le pari est de donner envie, il est donc largement réussi !

Des randonnées expérimentales

« Rando pépouze » ou « aventurier » ; petite marche d’1h30, rando d’une journée ou escapade de 2-3 jours ; balade à travers bois, champs, villages, au cœur de parcs naturels régionaux ou le long des rivières ; descente en canoë-kayak, escalade en forêt ou visite d’un village fantôme : à vous de choisir ! Et il y en a pour toutes les envies, même les plus gourmandes ! Car, au gré de votre parcours, vous pourrez – si l’estomac vous en dit – vous régaler d’une tartine de miel chez un apiculteur ou déguster l’authentique crème Chantilly par exemple.

Plus que des randonnées, ce sont donc de véritables expériences (culturelles, artisanales, sportives, gastronomiques…) que nous présentent ces deux passionnés. Et si ce guide nous emmène autour de Paris, soyez rassurés, d’autres grandes villes seront proposées, dont bientôt Lille. De quoi faire passer pour un moment nos envies de destinations lointaines !

Randonnées autour de Paris, de Clément Lhommeau et Marine Loisy, est paru le 13 mai 2021 aux Éditions Voyages Gallimard.