Critique Livre – Nature humaine : l’émerveillement comme solution ?

Nature humaine est un ouvrage fort et essentiel qui nous alerte avec beaucoup d’intelligence sur la menace qui plane plus que jamais sur la planète.

Dans Nature humaine, 12 photographes primés de National Geographic, et engagés, allient leur talent au service de la planète. Avec un regard affuté et beaucoup de lucidité, ils immortalisent la richesse et la diversité du monde. Entre inquiétudes et espoirs, ils pointent de leurs objectifs les enjeux urgents pour notre planète et toutes les espèces vivantes qu’elle abrite, humain y compris. Un beau-livre d’une qualité rare, tant pour ses photos superbes que pour ses textes riches et captivants.

» Pour l’instant, nous ne faisons que colmater les brèches. Chaque fois que nous effectuons des achats, que nous mangeons et surtout, que nous votons, nous décidons du sort de la planète. »

À l’aube de la sixième extinction de masse

Ce n’est plus une surprise, les activités humaines sont à l’origine du danger critique d’extinction d’un million d’espèces animales et végétales. Des extinctions qui ont un impact direct sur notre propre survie. Plus fragilisée que jamais, la planète ne peut plus se suffire de nos prises de conscience. Elle a besoin d’actions et d’engagements concrets. Et elle en a besoin maintenant.

Au travers de leurs expériences dont ils font un récit passionnant et formidablement instructif, les auteurs alertent sur la nécessité de développer une industrie durable. Mais pas seulement. Élever les niveaux de vie à travers le monde est tout aussi nécessaire pour préserver toutes les populations, diffuser les connaissances. Et favoriser ainsi l’interruption du processus d’auto-destruction en cours.

© Éditions du Chêne

L’horreur est humaine…

Catastrophes naturelles, dérèglement climatique, hausse du niveau des océans ; environnements pollués, massacre des mammifères marins, braconnage… La menace prend de nombreuses formes, mais en amont, c’est bien la silhouette de l’humain qui se dessine toujours.

Un constat que les auteurs ne font pas dans le but de nous culpabiliser, mais au contraire de manière à nous faire prendre conscience du pouvoir gigantesque que nous avons. En tant que citoyen, mais surtout, en tant que consommateur. Et de tout ce que nous avons à gagner en l’utilisant enfin à bon escient.

« Nous sommes à ce moment fatidique de l’histoire où, pour la toute première fois peut-être, nous connaissons à la fois les maux et les remèdes. Reste à savoir si nous ferons ce qu’il faut pour déployer ces solutions ou si nous nous contenterons d’être témoins du désastre. »

© Éditions du Chêne

Une situation grave, mais pas désespérée

Impossible d’être insensible face à cette tortue prise dans un filet de pêche en plastique flottant, au large du Sri Lanka ; cette dépouille d’un gorille à dos argenté massacré, évacuée par des garde forestiers d’une unité anti braconnage en République du Congo ; ou encore ce rhinocéros noir tué pour sa corne dans une réserve d’Afrique du Sud…

Un ouvrage révoltant, c’est vrai. Mais inspirant aussi. Car il ne s’agit pas « seulement » d’un beau livre sur la nature comme il en existe tant d’autres. Les photographies y sont exceptionnellement belles et parlantes. Elles nous invitent à ouvrir les yeux, à nous reconnecter au vivant ; à réapprendre l’émerveillement et le respect d’un environnement qui ne nous appartient pas, mais dont nous faisons partie intégrante.

L’espoir a aussi sa place dans ses pages, et il est contagieux. L’envie de réagir aussi. On ne sort pas indemnes de cette lecture, de cette contemplation. Et c’est tant mieux.

« Tout dépend de vous, de moi, de nous. »

Nature humaine, de Ruth Hobday & Geoff Blackwell, est paru le 30 septembre 2020 aux Éditions du Chêne.