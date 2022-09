Critique Jeanne et Gabrielle reposent en pestes : à mourir… de rire !

Jeanne et Gabrielle reposent en pestes est une comédie clownesque qui aborde le sujet des funérailles de manière complètement décalée.

Jeanne et Gabrielle reposent en pestes est le second spectacle de ce duo humoristique aussi sympathique que barré ! Les deux artistes qui ont fait la première partie d’Élodie Poux, leur marraine, s’emparent désormais pleinement de la scène. Et elles ont bien raison de le faire !

Ainsi, c’est à l’occasion d’une représentation au Théâtre du Marais, à Paris, que nous les avons découvertes. Et après avoir endossé le costume de témoins de mariage, c’est au funérarium qu’elles nous accueillent cette fois ! À priori moins divertissante comme ambiance. Mais la cérémonie va prendre une tournure tout à fait inattendue… et se révéler bien plus drôle que prévu !

Quand les funérailles virent au drame

Happy End : c’est le nom de l’entreprise de Jeanne et Gabrielle, spécialisée dans les enterrements en tous genres. En effet, les deux jeunes femmes s’occupent aussi bien de l’organisation des funérailles que des enterrements de vie de jeune fille ou de de vie de garçon. Et ce soir, c’est leur premier enterrement. Et rien n’a été laissé au hasard. Enfin, ça, c’était en théorie…

Oui parce que, si Jeanne est parfaitement en place dans son rôle et accueille les invités avec un air de circonstances et toutes les mimiques compatissantes qui vont bien – et nous font déjà beaucoup rire – elle est bien la seule ! Car Gabrielle, elle, c’est pour un enterrement de vie de garçon qu’elle s’est préparée ! Alors forcément, son discours, ses animations et son costume de bourdon ne sont plus franchement dans le thème !

Un duo explosif

On aime beaucoup l’énergie de ces deux comédiennes dont les personnages tiennent parfaitement la route et nous font rire chacun à leur manière. Claire Bidet est impayable dans le rôle de Gabrielle, qui oscille entre naïveté enfantine et bêtise profonde. Sous la pression de Jeanne, elle tente d’adapter son discours et ses animations pour que les rendre entendables dans le cadre d’une cérémonie funéraire… mais ce n’est pas franchement gagné !

« Happy end : parce que toutes les bonnes choses ont une fin ! «

Caroline Dubois incarne, elle, une Jeanne tirée à quatre épingles, tout en minauderies, qui tente avec absurdité de garder le contrôle d’une situation qui dérape totalement ! Et ça ne va pas aller en s’arrangeant. En effet, elle va jusqu’à se faire passer – sans aucune crédibilité ! – pour les différents invités sensés témoigner durant la cérémonie… et qui ne sont évidemment pas là puisque Gabrielle s’est emmêlée les pinceaux dans l’agenda !

Mister Bean sort de ces corps !

Humour noir, burlesque et comédie clownesque s’entremêlent ainsi dans cette création osée, bourrée d’énergie et d’audace. Parce que oui, les deux comédiennes rient de la mort. Elles osent ! Et ça fait du bien de s’emparer ainsi d’un sujet aussi tabou et crispant que celui-là. D’autant qu’elles le font avec beaucoup de naïveté, sans autre objectif que celui de faire rire.

« Toi, Valentin, qui a vécu ta vie à 100km/h – et même 180 sur la fin – nous te rendons grâce. »

Et ça fonctionne ! Malgré quelques longueurs et de rares moments dont le spectacle pourrait aisément s’alléger – comme le sketch du bourdon – on passe un très bon moment. La mécanique est solide, la mise en scène fonctionne très bien, les choix de musiques et même de sonorisation – avec cet effet de résonance qui nous transporte à l’église ! – sont bien pensés, et les quelques interactions avec le public sont habiles et efficaces.

Mais ce qui nous a le plus régalés c’est probablement leurs mimiques ! Car, chacune dans son style, les deux comédiennes appuient – caricaturent même – le côté très expressif de leurs personnages respectifs, ce qui donne une dimension burlesque très réussie. On rit, on pleure de rire même, à certains moments, surtout dans la première moitié où l’on est porté par l’effet de surprise.

Ce premier enterrement sera aussi très certainement le dernier de leur entreprise Happy end ! Mais ce qui est sûr c’est qu’à part le défunt, personne ne risque de l’oublier !

Jeanne et Gabrielle reposent en pestes, de et avec Caroline Dubois & Claire Bidet, mise en scène Michel Frenna, se joue les 07 & 08 octobre à La scène des quais, à Auxerre. Puis en tournée en France.