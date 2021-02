Critique For All Mankind Saison 2 épisode 1 : toujours plus loin

For All Mankind revient sur Apple TV+ pour une saison 2 encore plus ambitieuse pour l’espèce humaine. La fameuse citation attribuée à Oscar Wilde : « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles » parait de plus en plus dépassée.

Avec de telles ambitions, il est difficile pour le spectateur de se remettre dans le bain, car 9 années séparent les deux saisons de For All Mankind. Bien sûr, la scène post-générique indiquait ce bon dans le temps, mais rien ne laisser supposer que celui-ci allait être immédiat.

Propulsé.e.s trop rapidement dans le nouveau présent des années 1980, nous ne pouvons nous empêcher de repenser avec une certaine frustration aux différentes histoires laissées en suspens, qui présageaient plutôt une suite directe qu’une immense ellipse narrative.

©Apple TV+

Pour nous rassurer, les showrunners de For All Mankind ont affirmé à ScreenRant vouloir reprendre au fur et à mesure les intrigues de la saison précédente et ainsi assurer une continuité malgré la presque décennie venant de s’écouler.

En revanche, les showrunners ne semblent pas prévoir de corriger le défaut de contextualisation de la saison 1. Alors que les toutes premières secondes proposent une présentation de l’Histoire alternative avec de multiples nouvelles ramifications (telle que la survie de John Lennon après la tentative d’assassinat ou l’échec des accords de Camp David), une fois encore For All Mankind ne se préoccupe pas de nous fournir plus d’explications.

Possibilités infinies

Néanmoins, l’ellipse narrative permet aux scénaristes de réinventer les personnages et en tout cas de proposer une vision élargie dans le temps de leurs évolutions respectives. Passée la déstabilisation des premières minutes, notre curiosité finit par prendre le dessus.

Derrière ce micmac de nouveautés – qu’il reste à expliciter et organiser – nous sommes heureux de revoir le formidable casting et de découvrir ce que sont devenus leurs personnages auxquels nous nous étions attachés.

©Apple TV+

Cette saison 2 signe aussi les retrouvailles avec des scènes spatiales et lunaires à couper le souffle ! Sans savoir si les décors reflètent une quelconque réalité, ils nous apparaissent suffisamment convaincants pour permettre l’évasion. Un comble, qu’un voyage dans l’espace nous apporte une bouffée d’oxygène dans notre quotidien COVID ! On se plait à rêver de nouveaux horizons pour l’espèce humaine qui dépassent les impératifs terre à terre du moment.

Mais attention, si ce season premiere est synonyme de possibilités infinies, n’oublions pas que For All Mankind traite avant tout de la guerre froide. La menace russe n’est donc jamais très loin et à en croire la bande-annonce, la militarisation de la Lune semble prendre le pas sur les avancées scientifiques. Ce qui devait être un pas de géant pour l’humanité pourrait finalement marquer un retour en arrière.

Un épisode inédit de la saison 2 de For All Mankind est disponible tous les vendredis sur Apple TV+.

(Visited 33 times, 33 visits today)