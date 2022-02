Critique Les enquêtes de l’inspecteur T. : c’est la pagaille dans les contes !

By Mélina Hoffmann

Les enquêtes de l’inspecteur T. est une comédie policière pleine de magie pour toute la famille à partir de 6 ans.

Les enquêtes de l’inspecteur T. est une adaptation burlesque du conte « défait » de Pierre Gripari, qui nous emmène dans le bureau de l’inspecteur Toutou, où vont se passer bien des choses étranges et inattendues. Surtout lorsqu’il récupère le miroir magique dont la belle-mère de Blanche-Neige s’est débarrassée. Un miroir qui répond à ses questions et qui dit toute la vérité, rien que la vérité…

Après notre coup de cœur pour Les 3 cheveux d’or, ce spectacle jeunesse écrit et joué avec finesse est une belle découverte qui, là encore, s’adresse aux enfants sans laisser les plus grands de côté !

© Ville de Bois d’Arcy

Encore une affaire pour l’inspecteur Toutou !

« Enquête, filature, flair et discrétion, à votre service ! » C’est ainsi que se présente l’inspecteur Toutou à chaque fois que le téléphone sonne dans son bureau. Et il sonne souvent ! Car les enquêtes, ce n’est pas ce qui manque à ce détective privé hors du commun interprété par Stéphane Bouby. Surtout depuis qu’il a récupéré ce fameux miroir magique…

Ainsi, c’est à un véritable défilé de personnages de contes bien connus que l’on assiste. Le loup est à la recherche du Petit Chaperon rouge, la Reine voudrait retrouver Blanche-Neige, le chevalier cherche la Belle aux bois dormants, la bucheronne aimerait remettre la main sur Le petit poucet, et le capitaine des voleurs cherche la trace d’Ali baba ! Tout un programme !

© Ville de Bois d’Arcy

Du beau spectacle

Autant d’affaires résolues par l’inspecteur Toutou ! En apparence en tout cas. Car, malgré toute sa bonne volonté, il manque en revanche d’un peu de jugeote (c’est le miroir qui le dit, on ne se permettrait pas !) Aussi, ses interventions vont provoquer des rebondissements aussi drôles qu’inattendus ! D’autant que la présence d’une baguette magique ne va pas arranger les choses…

Entre le décor soigné, les jolis costumes, la mise en scène loufoque et les effets de lumière : tous les ingrédients sont réunis pour un spectacle captivant. Sans oublier bien sûr le talent des 4 comédiens qui interprètent les différents personnages de manière très convaincante et précise. Tous sont géniaux ! Et Philippe Cariou est particulièrement drôle dans le rôle du miroir.

© Ville de Bois d’Arcy

Une bonne dose de fantaisie

Les dialogues sont vifs, rythmés, plein de quiproquos, de jeux de mots et de clins d’œil qui s’adressent aussi aux plus grands, et nous font passer un très bon moment, avec ou sans enfant ! L’humour burlesque de ce spectacle repose en grande partie sur des effets de répétition très amusants, aussi bien dans le texte que dans la mise en scène.

C’est notamment le cas des répliques de l’inspecteur Toutou chaque fois qu’il décroche le téléphone ou résout une enquête. Ou encore lorsqu’il interpelle le miroir, invitant ainsi le personnage qui l’habite à en sortir pour répondre à ses interrogations. Et l’on n’est jamais à l’abri lorsque paraît ce dernier ! Ainsi, les scènes s’enchaînent à toute vitesse et personne n’a le temps de s’ennuyer.

Un spectacle très divertissant, pour les petits comme pour les grands !

Les enquêtes de l’inspecteur T., de Pierre Gripari, adapté et mis en scène par Éric Fauveau, avec Philippe Cariou, Marie Guéant, Illich L’Henoret et en alternance Stéphane Bouby ou Damien Jouillerot, se joue jusqu’au 10 avril, les mercredis et samedis à 15h, et les dimanches à 14h, au Théâtre Lepic.