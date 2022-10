Critique Au cœur des mondes polaires : coup de chaud sur la banquise

Au cœur des mondes polaires nous invite à découvrir la beauté, la richesse et la fragilité des région polaires.

Au cœur des mondes polaires est un bel et passionnant ouvrage édité en partenariat avec l’Institut océanographique de Monaco.

La vocation de ce beau-livre est de sensibiliser le public à la beauté et la richesse des mondes polaires, ainsi que sur le rôle essentiel qu’ils jouent dans le climat terrestre, mais aussi sur les menaces qui les guettent et les risques encourus à l’échelle planétaire si l’on ne se mobilise pas rapidement pour les préserver. Un ouvrage utile et nécessaire.

« Les contrées polaires ne sont pas qu’un terrain d’aventure, le domaine des scientifiques ou une nouvelle destination touristique. Elles sont le laboratoire de l’avenir de notre planète face au réchauffement rapide, les derniers grands espaces où se pose la question du modèle de développement que nous souhaitons suivre, entre exploitation et préservation des écosystèmes. »

Sensibiliser, encore et encore…

Situés à 20 000km de distance l’un de l’autre, l’Arctique et l’Antarctique jouent un rôle majeur à l’échelle de la planète. En effet, si ces régions du globe semblent bien loin de nous et de notre quotidien, elles sont pourtant en première ligne du réchauffement climatique. En effet, celui-ci y est beaucoup plus rapide qu’ailleurs, notamment en Arctique où il se produit deux fois plus rapidement.

Et bien loin de n’impacter « que » les espèces polaires – dont une partie pourrait disparaître – et le mode de vie des communautés, c’est l’ensemble des populations côtières de la planète qui se trouve directement menacé par l’augmentation du niveau des océans. Une augmentation qui, à terme, sera de plusieurs dizaines de mètres, avec toutes les conséquences que l’on ne connaît déjà que trop bien…

L’émerveillement comme solution ? Les ouvrages faisant ce pari marquent en tout cas davantage l’esprit, c’est certain. On se souvient par exemple du superbe livre Nature humaine, dont 12 photographies ont été primées par National Geographic. Mais, à ce stade, on a du mal à croire que le temps de la sensibilisation ne soit pas passé…

Un ouvrage accessible et éducatif

Les œuvres – et en l’occurrence les livres – de vulgarisation scientifique qui alertent sur le sujet du réchauffement climatique sont nombreuses mais pas toujours faciles d’accès, dans le fond et/ou dans la forme. Le contenu y est parfois trop complexe, trop dense ou condensé et n’attire finalement en majorité qu’un public déjà acquis à la cause.

Au cœur des mondes polaires a tout pour rendre curieux un large public sans le noyer sous une masse indigeste d’informations. Organisé en quatre parties claires, très largement illustré et agrémenté de graphiques et de rencontres avec des explorateurs, cet ouvrage nous emmène à la découverte de ces environnements si singuliers, aux contrastes saisissants.

On y croise manchots, ours blancs et autres éléphants de mer ; on y rencontre les peuples de l’Arctique, dont les Inuits sont les plus nombreux avec 160 000 personnes réparties dans quatre pays ; on plonge dans les eaux froides mais néanmoins dotées d’un écosystème riche et fascinant où se croisent des espèces aussi méconnues qu’étonnantes comme le calmar colossal, l’un des vertébrés les plus imposants avec ses 500 kilos ! Où encore la méduse à crinière de lion, l’une des plus grosses avec ses 2 mètres de diamètre et ses 800 tentacules pouvant mesurer jusqu’à 30m de long ! Bon, pour la baignade en revanche, on repassera !

Difficiles d’accès, mais pour combien de temps encore ?

Ces terres hostiles et fragiles, aux paysages de glace rudes, aux températures extrêmes et aux nuits interminables, fascinent. Explorateurs scientifiques et autres aventuriers se sont lancés à leur découverte depuis le XIXème siècle. Nous avions d’ailleurs été passionnés par le récit incroyable et émouvant de l’expédition de neuf mois de Cyprien Verseux, dans le livre Un hiver antarctique.

« En jouant un rôle clé dans la régulation des différents climats, les pôles contribuent à la vie sur Terre dans des conditions acceptables. »

Mais si les difficultés d’accès à ces espaces permettaient jusqu’à présent de les préserver de l’impact humain, l’avenir n’a décidément rien de rassurant. En effet, la fonte de la banquise arctique pourrait bien faire des heureux en permettant l’ouverture de nouvelles voies navigables pour le commerce et le tourisme. Mais aussi, en rendant plus accessibles des zones regorgeant de ressources et minerais comme le pétrole ou les diamants ; ou encore en ouvrant de nouveaux espaces de pêche…

« Le pire n’est jamais certain », tente de nous rassurer Robert Calcagno. Mais en ce qui concerne l’avenir de notre planète, notre optimisme tend malheureusement à fondre aussi vite que la banquise…

Au cœur des mondes polaires – Entre réchauffement et convoitise, de Robert Calcagno, est paru le 23 février 2022 aux Éditions Glénat.